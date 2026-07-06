Бензиновий колапс. Росіяни масово купують коней

Мешканці російських сіл пересідають на вози замість автівок

Росіяни через паливну кризу шукають альтернативу автомобілям і починають масово купувати коней. Утримувати тварин для багатьох росіян виявилося дешевше, ніж заправляти автомобіль. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише «Главком».

Тенденція переходу з автомобілів на живий транспорт фіксується переважно в російських селах. За останній місяць після зростання цін і дефіциту бензину росіяни купили або забронювали по сім-вісім коней, хоча раніше одну кобилу могли продавати два-три місяці.

Тож нині росіянам дешевше їздити до лісу, на сіножаті та займатися господарством за допомогою коней і возів. Адже заправляти позашляховики стало значно дорожче.

Наприклад, кінь у російському селі коштує близько 100-200 тис. руб. однак ціна залежить від віку, породи та рівня підготовки тварини. Водночас утримання коня, окрім годування, також потребує витрат.

Так, коням регулярно потрібно розчищати копита, що коштує близько 3 тис. руб., заміна підков приблизно 1 тис. руб., Крім того, необхідно купувати сіно та кормові добавки (близько 10 тис. руб.), а також оплачувати ветеринарні послуги, які коштують приблизно 6 тис. руб. на рік. Втім, для багатьох селян це все одно дешевше, ніж утримувати автомобіль.

Нагадаємо, паливна криза в Росії набула загальнонаціонального масштабу: обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів запроваджено вже у 53 регіонах, а найбільші нафтові компанії країни припинили продаж бензину в каністри.

Зазначимо, паливна криза в Росії продовжує загострюватися на тлі ударів України по нафтопереробній інфраструктурі. У різних регіонах країни фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями. Російські водії дедалі частіше змушені боротися не лише за місце в черзі, а й буквально за можливість заправити автомобіль.