Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Литви попередив про розкол НАТО через оборонні витрати

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Президент Литви попередив про розкол НАТО через оборонні витрати
Литва цього року спрямовує на оборону та безпеку майже 7% ВВП
фото з відкритих джерел

Науседа: Альянс може розколотися на дві-три частини, якщо частина країн не вийде на 5% ВВП

Президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО ризикує зіткнутися з внутрішнім розколом, якщо частина країн-членів не виконає мети Альянсу – витрачати на оборону 5% валового внутрішнього продукту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Попередження Науседи

Заяву литовський президент зробив у п'ятницю в Берліні на спільній пресконференції з колегами з Латвії та Естонії, а також канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

«Було б вкрай суперечливо, якби одні країни намагалися робити більше й досягли цієї мети найближчими роками, а інші залишалися б, скажімо, на рівні 2% або 2,5%», – сказав Науседа.

За його словами, у такому разі Альянс природним чином розділиться на дві або три частини, «а це не дуже добре для духу колективної оборони всередині Альянсу та для нашої солідарності».

Союзники по НАТО, за винятком Іспанії, на торішньому саміті в Гаазі домовилися до 2035 року довести оборонні видатки до 5% ВВП. Однак більшість європейських країн наразі витрачають значно менше цього рівня і стикаються з бюджетними обмеженнями, тому залишається незрозумілим, скільки з них зможуть виконати цей показник.

Литва вже перевиконує норму

Науседа повідомив, що Литва цього року спрямовує на оборону та безпеку майже 7% ВВП – 5,38% ідуть на базові оборонні витрати, ще 1,5% – на інфраструктуру та проєкти подвійного призначення. Президент наголосив, що для Альянсу важливо не лише домовитися про збільшення бюджетів, а й забезпечити виконання цих рішень усіма союзниками до 2035 року.

Окремо Науседа повідомив, що ініціював зміни до Конституції Литви, які дозволять країні активніше долучатися до системи ядерного стримування НАТО.

Латвія і Німеччина: солідарна позиція

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс на тій самій пресконференції заявив, що його країна майже досягла позначки 5% ВВП на оборону та закріпила цей поріг у законі. Він закликав союзників НАТО виконати зобов'язання та посилити підтримку України.

«Ми бачимо, що необхідно зміцнювати оборонну промисловість кожної держави-члена НАТО», – зазначив Кулбергс. За його словами, невиконання союзниками рішень НАТО про оборонні витрати після 2014 року могло стати одним із факторів, який підштовхнув Росію до повномасштабної агресії проти України: «У 2014 році ми домовилися витрачати 2%, але не всі це зробили».

«Якщо ми не витрачатимемо 5%, особливо ми – країни, що межують із Росією, – маємо чесно сказати: нам доведеться витратити набагато більше, якщо Росія вирішить напасти», – додав прем'єр Латвії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, коментуючи дискусію, наголосив, що Берлін уже активно рухається до нової мети НАТО і планує досягти показника 5% ВВП на оборону до 2029 року. «Німеччина подвоює свій оборонний бюджет протягом чотирьох років. Це найбільші зусилля, яких ми коли-небудь докладали для зміцнення наших оборонних спроможностей», – заявив Мерц.

Тиск перед самітом в Анкарі

Країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія – входять до числа європейських держав із найвищими оборонними витратами відносно розміру економіки. Їхні лідери зустрілися з Мерцем у Берліні, щоб узгодити позиції перед самітом НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі.

Одним із головних завдань європейських союзників на саміті стане переконати президента США Дональда Трампа, що Європа достатньо швидко нарощує оборонне фінансування. У союзників є побоювання, що Трамп може послабити американські гарантії безпеки в межах НАТО або тиснути на країни, які не досягнуть потрібного рівня видатків. Днями Трамп уже розкритикував європейських союзників, написавши у Truth Social, що Сполучені Штати витрачають на НАТО набагато більше грошей, ніж будь-яка інша країна, «не отримуючи від цього жодної вигоди».

Нагадаємо, торік країни НАТО домовилися збільшити оборонні витрати за формулою 3,5% ВВП на класичні оборонні потреби плюс 1,5% ВВП на інфраструктуру, довівши загальний показник до 5% ВВП до 2035 року. Винятком стала Іспанія, яка домовилася про менший поріг – 2,1% ВВП.

Читайте також:

Теги: росія Німеччина міністр бюджет Європа Естонія Латвія Іспанія промисловість Литва фінансування президент Берлін Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Явка на виборах склала майже 59% – проголосували понад мільйон вірмен
Пашинян заявив про перемогу на виборах у Вірменії
8 червня, 02:19
Ворог цієї ночі бив по Києво-Печерській Лаврі
Україна вимагає міжнародної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі
15 червня, 08:58
Сили оборони уразили Московський НПЗ уранці 16 червня
Мадяр показав напис на дроні, який атакував Московський НПЗ (фото)
16 червня, 10:49
Черги на російських заправках стали звичним явищем після ударів по НПЗ
Бензин у Росії б'є цінові рекорди – влада ділить пальне для своїх
18 червня, 04:06
Путін вийшов до людей під охороною спецпризначенців
Путін перестав ховатися? Диктатор уперше за рік вийшов до людей, але є нюанс (відео)
17 червня, 19:50
Ядикін був вихованцем омського «Авангарду» та дворазовим чемпіоном Росії серед юніорів
Хокеїст з РФ загинув від випадкового пострілу на очах діда, який потім застрелився в гаражі
11 червня, 19:28
Дітер Болен висловив свою прихильність Путіну
Ексучасник Modern Talking заявив, що боїться перемоги України
22 червня, 18:02
Порошенко закликав українську та польську сторони вже найближчим часом розпочати пошук рішень для подолання нинішньої напруги
Порошенко теж відмовився від польського ордена, але дорікнув Зеленському
20 червня, 22:20
Фермери РФ попередили про ризик втрати частини врожаю
Російські фермери поскаржилися на критичну нестачу пального
22 червня, 07:43

Політика

Президент Литви попередив про розкол НАТО через оборонні витрати
Президент Литви попередив про розкол НАТО через оборонні витрати
Міністр оборони Німеччини зробив вдома запас води і їжі на випадок війни
Міністр оборони Німеччини зробив вдома запас води і їжі на випадок війни
Нафтовий сектор Росії під ударом: як українські дрони випалювали НПЗ весь червень
Нафтовий сектор Росії під ударом: як українські дрони випалювали НПЗ весь червень
У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут
У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут
Путін озвучив план помсти за точні удари ЗСУ по інфраструктурі РФ
Путін озвучив план помсти за точні удари ЗСУ по інфраструктурі РФ
Сибіга запропонував Польщі план виходу з дипломатичної кризи
Сибіга запропонував Польщі план виходу з дипломатичної кризи

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua