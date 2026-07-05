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Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 липня 2026 року

Ніч на 5 липня принесла новини з дипломатичного фронту: Трамп і Зеленський провели телефонну розмову, а Україна вперше дозволила експорт бойових дронів для армії США. Паралельно Росія знову атакувала Запоріжжя – постраждали троє, серед них дитина. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 липня.

РФ вдарила по будинку в Запоріжжі: серед поранених – дитина

Росія завдала щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю – один з них влучив у житловий багатоквартирний будинок. Зруйновано стіну з першого по п'ятий поверх, вибито вікна в сусідніх під'їздах, пошкоджено припарковані автомобілі. Постраждали троє, серед них дитина. Удар також зачепив об'єкти критичної інфраструктури міста.

Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня фото 1

Трамп і Зеленський провели телефонну розмову

Президенти США та України поспілкувалися телефоном – обговорили ситуацію на фронті та дипломатичні перспективи завершення війни. Зеленський назвав розмову доброю і висловив переконання, що реальна перспектива завершити війну існує – і рішучість США матиме для цього вирішальне значення. 

Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня фото 2

Україна вперше дозволила експорт бойових дронів для армії США

Київ дав дозвіл на експорт бойових безпілотників для американської армії – вперше в історії. Рішення відображає новий рівень оборонно-промислової співпраці між двома країнами.

Трамп і Зеленський зідзвонились, Росія вдарила по будинку в Запоріжжі: головне за ніч 5 липня фото 3

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Теги: Запоріжжя росія експорт Дональд Трамп житло Володимир Зеленський Україна будинок дитина

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