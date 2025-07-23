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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Два успішні кейси боротьби з корупцією. Чому б не вивчити цей досвід?

glavcom.ua
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Чому б не зробити роботу над помилками чи просто вивчити чужий досвід?

Досвід Румунії і Грузії.

Румунія

В країні було створено свої аналоги НАБУ і САП, також під кураторством США. Але з однією відмінністю. Головна антикорупційна стаття Румунії - не корупція і кримінал, а конфлікт інтересів. Вироки - в абсолютній більшості 1-2 роки умовно без права займатися політикою. Таким чином було позбавлено права на політичну діяльність більше 2 тисяч чиновників та політиків. При цьому антикорупціонери не лізли особливо в бізнес(!) і не ламали його, бо це робочі місця і податки. Плюс зупинка інвестицій.

Але крім цього був іще один найголовніший елемент всієї цієї конструкції: договір частини еліт та частини контреліт про те, що вони легітимізують боротьбу з корупцією і не повертаються до старих схем. В певний момент попередня влада спробувала відкотити всі ці речі назад, але їм це не вдалося і досі існує договір еліт про незмінність правил гри.

Грузія

Головним гальмом Грузії часів Саакашвілі була система корупції та вуличного розбою, яка контролювалася злодіями в законі. Тоді, Каха Бендукідзе запропонував план дій, який став таким собі договором правлячої еліти про нові правила гри. І з цим договором змушена була змиритися тодішня опозиція. За гроші США вдалося на 100% оновити поліцію. Також було прийнято закон (явно неєвропейський) про повну зачистку такого явища, як злодії в законі і протягом року планомірно зачищався криміналітет.  Окрім того було введено цілий ряд новацій по відстороненню людини від чиновника. При цьому відкривалися всі шлюзи для легального бізнесу, включно зі зниженням податків відразу після війни 2008 року. Бо, як казав тоді Бендукідзе - ми маємо мати податки нижчі за російські, щоб бути конкурентними і запустити бізнес всередині Грузії. За 6 років було подолано низову і серединну корупцію повністю.

З приходом Іванішвілі, попри зміну зовнішньополітичного вектора, антикорупційні надбання Саакашвілі не переглядалися  новою командою, яка залишила незмінним попередній пакт еліт.

Висновки

  1. Інклюзивні інституції не працюють без пакту еліт про правила гри і незмінність правил гри.
  2. Дискутуючи про ці правила гри і про договори еліт і грузини і румуни багато говорили про те, що справжніх еліт у них немає.але еліти є такими, якими вони є.
  3. Цей пакт не працює без відкриття шлюзів для бізнесу (не тільки свого і підконтрольного).

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: корупція в Україні корупція кримінал податки гроші закон

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