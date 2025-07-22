Суд відправив під варту керівника «Лісів України»

Посадовцю загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна

Гендиректор держпідприємства отримав підозру в незаконному збагаченні

Печерський районний суд обрав запобіжний захід керівнику державного підприємства «Ліси України» Юрію Болоховцю. Його відправлено під варту з можливістю внесення застави у розмірі майже 91 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, за 2021-й фігурант став власником елітної нерухомості в центрі Києва, восьми земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.

«З метою приховати реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 млн грн, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені «номінального» власника. Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту – використано підставних осіб та фіктивні договори», – йдеться в заяві.

Зазначається, що більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб. Однак підтверджені доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн.

Посадовця затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства «Ліси України». Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

До слова, поліція оголосила підозру лісничому Лазещинського лісництва філії «Ясінянське ЛМГ» ДП «Ліси України» за службову недбалість, що призвела до масштабної незаконної вирубки лісу в Карпатах. За даними Національної поліції, внаслідок його дій державі завдано збитків майже на 56 млн грн