Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд відправив під варту керівника «Лісів України»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд відправив під варту керівника «Лісів України»
Посадовцю загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Гендиректор держпідприємства отримав підозру в незаконному збагаченні

Печерський районний суд обрав запобіжний захід керівнику державного підприємства «Ліси України» Юрію Болоховцю. Його відправлено під варту з можливістю внесення застави у розмірі майже 91 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, за 2021-й фігурант став власником елітної нерухомості в центрі Києва, восьми земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках.

«З метою приховати реальне джерело походження майна посадовець вдався до складної схеми легалізації, залучивши близьке оточення. Елітну квартиру на Печерську, вартістю понад 9 млн грн, було оформлено на його близького товариша, який фактично не мав стосунку до придбання. Усі переговори з продавцем, вибір об’єкта, укладання договорів і розрахунки проводила дружина підозрюваного, діючи від імені «номінального» власника. Схожі дії були вжиті й щодо оформлення земельних ділянок та транспорту – використано підставних осіб та фіктивні договори», – йдеться в заяві.

Зазначається, що більшість платежів здійснювались готівкою або з рахунків третіх осіб. Однак підтверджені доходи посадовця не могли покрити навіть третину витрат, різницю між офіційними статками та реальними активами слідство оцінило у щонайменше 7 млн 925 тис. грн.

Посадовця затримано за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття одного з ключових фігурантів лісової сфери – генерального директора державного підприємства «Ліси України». Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

До слова, поліція оголосила підозру лісничому Лазещинського лісництва філії «Ясінянське ЛМГ» ДП «Ліси України» за службову недбалість, що призвела до масштабної незаконної вирубки лісу в Карпатах. За даними Національної поліції, внаслідок його дій державі завдано збитків майже на 56 млн грн

Читайте також:

Теги: корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави уряду, українці рідко стикаються з корупцією, зокрема з хабарництвом
Проблема корупції в Україні перебільшена – Свириденко
Сьогодні, 16:10
НАЗК почало чистити реєстр корупціонерів
НАЗК почало чистити реєстр корупціонерів
18 липня, 18:37
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі
Схема на $9 тис.: як у Києві медики-іноземці купували іспит «Крок»
16 липня, 14:32
Парламентська ТСК візьметься за антикорупційні органи, – Власенко
Слідча Комісія Верховної Ради з корупції у правоохоронних органах перевірить НАБУ, – нардеп
11 липня, 14:20
Фігурант масштабної корупційної справи переховується за кордоном
Постачання неякісного одягу для ЗСУ: до суду скеровано обвинувальний акт щодо кума Гринкевича
11 липня, 12:29
Раніше правоохоронці стверджували, що ексглава Міноборони не є фігурантом справи про скандальні закупівлі харчів для армії
Правоохоронці провели обшуки в ексочільника Міноборони Резнікова – ЗМІ
4 липня, 14:44
У більшості випадків корупціонери обходяться лише штрафом, а не вʼязницею
Суди стали частіше карати корупціонерів: хто отримав найсуворіший вирок
2 липня, 09:28
Слідство просить Інститут МОЗ скасувати псевдогрупи інвалідності
На Вінниччині медпрацівники і посадовці стали фейковими інвалідами? СБУ затіяла перевірку
1 липня, 08:11
Політик не вказав у декларації за 2022 рік користування квартирою, майно дружини на понад 2 млн грн та півмільйонні гроші перекази
Ексголова Тернопільської облради може отримати ще один вирок: деталі
24 червня, 13:47

Кримінал

Суд відправив під варту керівника «Лісів України»
Суд відправив під варту керівника «Лісів України»
Правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі
Правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі
Агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини
Агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини
Вирок у справі MH17. Європейський суд врахував свідчення українського медіарегулятора
Вирок у справі MH17. Європейський суд врахував свідчення українського медіарегулятора
Суд взяв під варту одного із керівників детективів НАБУ Магамедрасулова
Суд взяв під варту одного із керівників детективів НАБУ Магамедрасулова
Викрав автомобіль військового: на Волині затримали рецидивіста-росіянина
Викрав автомобіль військового: на Волині затримали рецидивіста-росіянина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
14K
Керівництво Академії МВС розібрало квартири, які обіцяло пільговикам і ветеранам – розслідування
2655
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2547
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
2495
До побачення, НАБУ! Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua