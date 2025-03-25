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Юрій Богданов Публіцист, блогер

Що насправді стоїть за «морським перемир'ям»?

glavcom.ua
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Як тільки Росія застосовує флот проти ЗСУ чи цивільних – отримує упереджуючий удар чи удар у відповідь
фото: depositphotos.com

Чи буде морське перемирʼя виконуватися?

Про «морське перемир'я».

Багато хто шукає складні пояснення чому саме море, розмірковує про геополітику і складні комбінації «США – Росія» проти «Китай – Туреччина».

Насправді, судячи з усього що ми знаємо про цю адміністрацію, логіка морського перемирʼя проста як двері: воно найбільш досяжне як «швидка перемога» і воно найпростіше з точки зору контролю.

Росії вже особливо немає нічим хизуватися, як тільки її флот намагається діяти активно – він під ударами дронів. Як тільки Росія застосовує флот проти ЗСУ чи цивільних – отримує упереджуючий удар чи удар у відповідь.

Україна нічого не втрачає, адже зниження ризиків для морської торгівлі (яку зараз треба все одно додатково охороняти) нам явно не в мінус. А російські торгівельні суди, які йдуть в інші країни, ми і так не атакували.

США і Трамп у першу чергу звітують про досягнуту першу «перемогу» там, де інтенсивність дій і так буде знижена до мінімуму через успіхи України.

Чи буде це перемирʼя досягнуто? Дуже ймовірно. Поки це найбільш ймовірне з доступних.

Чи буде воно виконуватися? Думаю, що скоріше так.

Чи відкриє це шлях до подальшого припинення вогню? Не дуже ймовірно.

Чи буде це перемогою для Трампа? Він про це оголосить.

Чи змінить це щось суттєво для нас і росіян? Ні.

А оті складні плани і комбінації – вони може у когось і існують (як спосіб раціоналізації). Але точно не у голові Трампа – Волца – Рубіо – Венса. Їм треба допис у соцмережу бахнути які вони молодці.

Так і живемо.

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Теги: переговори перемир'я Україна росія

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