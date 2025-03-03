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США зробили небезпечну поступку для «нормалізації» відносин із Росією – CNN

Катерина Іванова
glavcom.ua
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США зробили небезпечну поступку для «нормалізації» відносин із Росією – CNN
Раніше США називали Росію та Китай загрозою, яка прагне розширити свій глобальний вплив, через шпигунство та кібератаки
фото: Jabin Botsford/The Washington Post

CNN: Призупинення наступальних кібероперацій проти Росії зробить США більш уразливими для потенційних кібератак із Москви

США призупинили операції та планування кібероперації проти Росії. Цей крок є «серйозним ударом», особливо з огляду на те, що планування таких операцій вимагає часу і досліджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами чиновника, занепокоєння викликає те, що призупинення наступальних кібероперацій проти Росії зробить США більш уразливими для потенційних кібератак із Москви. Він зазначив, що РФ має грізний штат хакерів, здатних порушити критичну інфраструктуру Сполучених Штатів і збирати конфіденційну розвідувальну інформацію.

Тим часом CNN пише, що пауза в операціях і плануванні з боку Кіберкомандування США, військового наступального й оборонного кіберпідрозділу, сталася на тлі спроб адміністрації Трампа домогтися ширшого розряджання напруженості у відносинах із Росією.

«Через проблеми оперативної безпеки ми не коментуємо і не обговорюємо кіберрозвідку, плани або операції. Для міністра Гегсета немає важливішого пріоритету, ніж безпека бійців у всіх операціях, включно з кіберпростором», – додав CNN високопоставлений військовий чиновник, маючи на увазі міністра оборони США Піта Гегсета.

Нагадаємо, у 2019 році директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс вважає, що Росія та Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство та кібератаки становлять найсерйознішу загрозу для США.

У доповіді про глобальні загрози Коутс вказав, що відносини Кремля з Пекіном «ближчі, ніж це було впродовж багатьох десятиліть», і це створює ще більшу загрозу, оскільки частина союзників США віддаляються від Вашингтона у відповідь на зміну американської політики в сферах безпеки і торгівлі.

А у 2024 році Microsoft поінформувала понад десять державних установ й університетів штату Техас, США, про те, що фінансовані Росією хакери отримали доступ до електронного листування між ними та компанією

За словами одного зі співрозмовників видання, серед установ, які Microsoft попередила про вразливість до атаки, – Департамент транспорту, Комісія із трудових ресурсів, Департамент автотранспорту, Головне управління земельних ресурсів Техасу, а також Рада із цінних паперів штату.

Також у 2024 році китайський хакер, який підтримується урядом Китаю, зламав Міністерство фінансів США, отримавши доступ до робочих місць державних службовців і несекретних документів. 

Ця заява прозвучала після повідомлень останніх місяців про те, що Китай проникнув у телекомунікаційні системи США, отримавши доступ до телефонних розмов та текстових повідомлень американських посадовців та інших осіб.

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Теги: росія США кібератака чиновник кібербезпека безпека хакер

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