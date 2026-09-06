Переговірники Путіна прокоментували переговори із спецпосланниками Трампа в Москві

Російська сторона розповіла про свої «успіхи на фронті» Кушнеру та Віткоффу

Помічник президента РФ з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що перемовини з американськими представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером пройшли у «змістовній, конструктивній, відвертій та довірчій» атмосфері. Про це пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, зустрічі відбувалися як у робочому форматі, так і в неформальній обстановці під час обіду.

Під час перемовин російська сторона заявила про свої «успіхи на фронті» та висловила впевненість у досягненні всіх поставлених цілей. Водночас спецпосланники президента США сформулювали низку власних міркувань щодо врегулювання конфлікту та запевнили, що використають отриману інформацію під час майбутніх перемовин у Києві.

Також Ушаков зазначив, що Віткофф і Кушнер «взяли до уваги» слова Путіна про те, що «київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів».

Зі свого боку, спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв назвав приїзд Віткоффа та Кушнера до Росії «важливим візитом миротворців», коментуючи кадри їхнього від'їзду з Москви після завершення зустрічі в Кремлі.

Дмитрієв та Кушнер в аеропорту фото: Kirill Dmitriev/X

Як відомо, американські переговорники вирушають до Києва. Поки невідомо, яким маршрутом вони будуть слідувати – прямим рейсом або з пересадкою і подальшим пересуванням на поїзді.