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ЗСУ показали полонених окупанів, яких взяли в полон декілька годин тому

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ показали полонених окупанів, яких взяли в полон декілька годин тому
Військові взяли у полон окупантів, які у 2022 році знищували Харківщину
фото: 225 бригада ДШВ

Військові взяли у полон росіян, які у 2022 році знищували Харківщину

Збройні сили України продовжують брати в полон російських військових для подальшого обміну. Цього разу вони захопили окупантів, які у 2022 році брали участь у знищенні Харківщини.  Фото полонених опублікували у Telegram-каналі 225 окремої штурмової бригади.

ЗСУ показали полонених окупанів, яких взяли в полон декілька годин тому фото 1

 Місце та кількість захоплених військових не повідомляється, але відомо, що ця бригада зараз виконує бойові завдання у Курській області.

«Навесні 2022 року бійці цього полку руйнували Харківщину. Тепер ми нищимо їх. Продовжуємо працювати – слідкуйте за новинами», – йдеться в повідомленні бригади.

Також пізніше лейтенант батальйону з позивним Алекс розмістив фотографії полонених на своїй сторінці. Він зазначив, що росіян взяли в полон в Курську.

«Перші полонені регулярних військ, які Рашка підтягнула для стабілізації обстановки в КуНР (Курській Народній Республіці - ред.) Між їхнім заходом і взяттям в полон пройшло декілька годин», –  зазначив Алекс.

Українські військові продовжують успішно проводити операції зі знешкодження та захоплення ворожих солдатів, демонструючи свою рішучість у захисті країни та забезпеченні справедливості.

Нагадаємо, Три місяці «наступу» росіян на Харків. Підсумки.

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Теги: Харків пожежа полон військові Telegram росіяни

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