ЗСУ показали полонених окупанів, яких взяли в полон декілька годин тому
Військові взяли у полон росіян, які у 2022 році знищували Харківщину
Збройні сили України продовжують брати в полон російських військових для подальшого обміну. Цього разу вони захопили окупантів, які у 2022 році брали участь у знищенні Харківщини. Фото полонених опублікували у Telegram-каналі 225 окремої штурмової бригади.
Місце та кількість захоплених військових не повідомляється, але відомо, що ця бригада зараз виконує бойові завдання у Курській області.
«Навесні 2022 року бійці цього полку руйнували Харківщину. Тепер ми нищимо їх. Продовжуємо працювати – слідкуйте за новинами», – йдеться в повідомленні бригади.
Також пізніше лейтенант батальйону з позивним Алекс розмістив фотографії полонених на своїй сторінці. Він зазначив, що росіян взяли в полон в Курську.
«Перші полонені регулярних військ, які Рашка підтягнула для стабілізації обстановки в КуНР (Курській Народній Республіці - ред.) Між їхнім заходом і взяттям в полон пройшло декілька годин», – зазначив Алекс.
Українські військові продовжують успішно проводити операції зі знешкодження та захоплення ворожих солдатів, демонструючи свою рішучість у захисті країни та забезпеченні справедливості.
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