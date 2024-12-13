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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін спішить

glavcom.ua
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Путін поки не буде сідати за стіл переговорів
фото з відкритих джерел

«Найближчим часом в переговорну гру спробує вже більш предметно втрутитися Китай»

Китайський вояж Медвєдєва завершено двома «домовленостями». По-перше, Путін, судячи з усього пообіцяв Сі те, чого і так не збирався робити: не застосовувати ядерну зброю. Щодо Орєшніка, то він залишає за собою цю опцію. По-друге, Путін поки не буде сідати за стіл переговорів. І це цілком влаштовує Китай, який чекає, коли ж Трамп звернеться до Сі з пропозицією натиснути на Путіна.

В Кремлі прекрасно розуміють, що несподіване запрошення лідера Китаю на інавгурацію, може призвести до того, що Китай і США можуть сепаратно від РФ сісти за стіл переговорів і спробувати почати говорити про Ялту-2. Саме тому Путін спробує інтенсифікувати дії речі: мʼясні штурми і обстріли енергетики (що ми сьогодні і побачили). Плюс, при потребі, може застосувати Орєшнік.

Власне, нічого нового, окрім того, що найближчим часом в переговорну гру спробує вже більш предметно втрутитися Китай. Наголошу: більш предметно.

Окремо варто наголосити: можлива поява Китаю в цих переговорах, остаточно перетворить Україну на один з багатьох пунктів до обговорення. І нам вже зараз треба писати можливі сценарії розвитку подій. Але куди легше тратити енергію на щоденні с*ачі і пошуки позитиву в сирійських війнах. На жаль, навіть на експертному рівні, про це майже ніхто не хоче думати.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай путін переговори війна

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