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Візит президента Чехії до України, новий регулятор на ринку азартних ігор. Головне за 21 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Візит президента Чехії до України, новий регулятор на ринку азартних ігор. Головне за 21 березня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і глава Чехії Петр Павел відвідали Мощун на Київщині

Президент Чехії приїхав до України, влада створила нового регулятора на ринку азартних ігор, у КМДА викрито розкрадання майже 60 млн грн, призначених для тяжкохворих. «Главком» склав добірку новин 21 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Суд виніс вирок екснардепці Кормишкіній

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишньої народної депутатки Ірини Кормишкіної за незаконне збагачення.

Феміда призначила депутатці покарання у виді пʼяти років позбавлення волі зі штрафом 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн), а також обмежила екснардепці право обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки. Її чоловіку – бізнесмену Юрій Кормишкіну – призначено покарання у виді пʼяти років позбавлення волі зі штрафом в 68 тис. грн.

Разом із тим, на підставі ст. 75 КК суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

Згідно з рішенням суду, Кормишкіна зобов’язується перерахувати до державного бюджету 20 млн грн, а також 2 млн грн – на потреби ЗСУ.

Президент Чехії приїхав до України

Президент Чехії Петр Павел зранку у п'ятницю, 21 березня, прибув до Києва в рамках свого дводенного візиту до України.

Раніше президент Чехії відвідав Одесу. Там він зустрівся з віце-прем'єром та міністром реконструкції та регіонального розвитку Олексієм Кулебою, керівництвом Одеської області, а також представниками Миколаєва та Херсона. Політики обговорили подальшу підтримку регіону.

Чехія залишається надійним партнером у відновленні громад та регіонів. Країна взяла патронат над Дніпропетровською областю, де оновлює станції очищення води, поставляє генератори, медобладнання, евакуаційні автобуси, відбудовує школи та лікарні. У Київській області реалізує масштабний проєкт модернізації обласної дитячої лікарні на понад €10 млн, та десятки проєктів в Миколаївській, Харківській, Херсонській, Львівській областях. 

Британія обговорює відправку Україні винищувачів Typhoon

Винищувачі британських військово-повітряних сил можуть забезпечувати прикриття потенційного миротворчого контингенту в Україні з повітря.

Під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі ключові військові планувальники обговорювали можливість відправки британських винищувачів Typhoon в Україн. Питання порушили, оскільки у випадку, якщо британські військові увійдуть в Україну, «виникне потреба у прикритті зверху».

Влада створила нового регулятора на ринку азартних ігор

Кабінет міністрів утворив державне агентство «ПлейСіті», яке буде реалізовувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Новостворений регулятор реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері.

У КМДА викрито розкрадання майже 60 млн грн, призначених для тяжкохворих

Служба безпеки викрила ще одну злочинну схему у Київській міській державній адміністрації (КМДА). За матеріалами справи, фігуранти привласнили майже 60 млн грн, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких – заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще один фігурант – колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю. Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя. Четвертий учасник «схеми» – це комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

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Теги: Петр Павел війна Україна депутат Нацгвардія

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