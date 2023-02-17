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Петро Порошенко П'ятий президент України

Настав час виграти цю війну

glavcom.ua
Україні потрібні зброя, санкції та членство в НАТО
фото з відкритих джерел

Без Путіна світ точно стане кращим

Формула перемоги України проста: поставки зброї, економічні санкції проти Росії, допомога у зміцненні стійкості України, депутінізація росії та вступ України до Європейського Союзу і НАТО. Лише всі елементи цієї формули в сукупності гарантували б сталу безпеку і для Європи, і для всього світу.

Наполеону приписують фразу: «Для ведення війни мені потрібні три речі: по-перше – гроші, по-друге – гроші і по-третє – гроші». Гроші – це пальне, яке живить смертоносну військову машину Росії, що продовжує вбивати українців. Щоб зупинити цю машину, військових дій замало. Повинні бути потужні фінансові удари — справжні, економічна криза – і навіть соціальні потрясіння.

Ціна за агресію має постійно зростати і ставати дедалі більш нестерпнішою. Лише так можна змінити поведінку російського ведмедя, загнати його у барліг та остаточно відбити жагу до агресії. Напівкроками і напівзаходами путіна не зупинити. Він завжди шукатиме прогалин, лазівок та ситуативних союзників.

Нові обмеження на російську нафту та нафтопродукти, впроваджені відповідно у грудні та лютому, стартували настільки вдало, що повернули з минулого образи Росії-СРСР як іржавої «бензоколонки Європи» та «Верхньої Вольти з ракетами».

Всупереч пророцтвам російської пропаганди, Європа цієї зими не замерзла. Ціни на газ впали. Ціна продажу російської нафти поступово зрівнюється з ціною видобутку. На тлі обвалу нафтогазових доходів, дефіцит федерального бюджету рф у січні склав майже $25 млрд. Подібного не траплялося з 1998 року – символічного року економічної катастрофи для Росії.

Цю позитивну тенденцію треба закріпити. Потрібні як подальші обмежувальні заходи, так і закриття всіх лазівок. Одним із прикладів є необхідність припинення перевезень російської нафти танкерами тіньового флоту. Обсяг нафти, що перевозиться цими суднами, зріс з менш ніж 3 мільйони барелів на добу у листопаді до більше ніж 9 мільйонів у січні.

Потрібно також обмежити постачання скрапленого газу з Росії. Формульний еквівалент шістдесятидоларовій стелі на барель нафти коштував би Росії мільярди, а повне ембарго на СПГ коштувало б набагато більше. Ринок зрідженого природного газу зараз достатньо конкурентний, щоб світ не помітив зникнення Росії. США, Катар та інші заповнять цю нішу.

Наполягаю на закритті доступу до Суецького каналу для російських вантажів. Тоді шлях танкера із західних портів росії до Індії та Китаю, величезних споживачів путінської нафти та вугілля, збільшиться на 3-4 тижні. Чим довший маршрут росіян до китайців та індійців, тим більші транспортні витрати, тим більші втрати Росії, тим менше загине українців.

Доцільним є також закриття південної гілки нафтопроводу «Дружба». Україна, в тому я переконаний, готова буде піти на втрати від своїх доходів і від «Дружби», і навіть від ГТС. Те, що може коштувати Києву 1 мільярд доларів, обійдеться москві в 16 мільярдів: 10 на газі і 6 на нафті.

Переконаний, якщо всі ці пропозиції будуть реалізовані у найближчих пакетах санкцій Євросоюзу, вже до кінця третього кварталу 2023 року можна очікувати на суттєві результати. Повністю вичерпається ліквідна частина російських золотовалютних резервів, яка вже зараз значно зменшилася.

Російська економіка – дуже імпортозалежна. Вичерпання золотовалютних резервів змусить уряд і далі скорочувати імпорт, що призведе до відсутності багатьох життєво важливих товарів на полицях і згортання багатьох галузей промисловості. Словом, це вб’є російський імпорт, а значить вб’є економіку. Інфляція та різке падіння рівня життя вдарить по соціальній основі влади. Путіну потрібно, щоб населення, якщо і не підтримувало його, то принаймні мовчало б, лише б залишитися при владі. Без Путіна світ точно стане кращим.

Апелюю до тих, хто незабаром ухвалюватиме рішення про нові пакети санкцій. Подумайте про Бахмут, де Збройні Сили України продовжують відбивати потужні атаки російських військових та озброєних зеків Вагнера. Згадуйте про Дніпро, де велика кількість цивільних загинула внаслідок російського ракетного обстрілу. Памʼятайте про Бучу, Маріуполь та інші місця військових злочинів росіян. Усвідомте, що таких прикладів буде ще, на жаль, багато, якщо не зупинити фінансування військової машини росіян.

Позбавте Путіна грошей, допоможіть нам зброєю, додайте санкцій з пекла, депутінізуйте Росію і привітайте Україну і в ЄС, і в НАТО. Тільки усі складові цієї формули перемоги разом гарантують сталу безпеку європейському континенту та усьому світу.

Настав час виграти цю війну.

Джерело: Newsweek

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Теги: економіка зброя санкції втрати війна путін росія

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