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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Сьогодні книжці «Кобзар» Тараса Шевченка виповнюється 185 років

glavcom.ua
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26 квітня 1840 року вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка
фото: korbush.com

185 років з часу виходу з друку збірки поезій Тараса Шевченка «Кобзар»

Саме 26 квітня 1840 року у Петербурзі вийшло перше видання.

У звʼязку з цим розповім одну історію. Перед виборами 1998 року я поїхав у Кропивницький (тоді ще Кіровоград) у відрядження, тоді я працював на «СТБ».

І крім якоїсь передвиборчої мури домовився зняти сюжет про єдиний в Україні, щойно віднайдений доцензурний Кобзар (в імперії перед друком, виходили сигнальні екземпляри, які ще раз переглядав цензор).

Книга була знайдена у велетенській колекції Ільїна. Ільїн – один з унікальних антикварів, який, судячи з усього, працював на КДБ, після себе не залишив нащадків і вся колекція перейшла державі.

Інтервʼю я брав у чоловіка, який у бібліотеці відповідав саме за цю колекцію. І от, я, після інтервʼю, по юнацькій наївності запитав: «Як же Ільїн зміг зібрати таку колекцію?». І відповідь була наступна: «Молодий чоловіче, я ніколи нічого не питав, а тому дещо знаю».

Це одна з найбільших мудростей (банальних істин, якщо хочете), яку я почув у житті.

Між іншим, це одне з найважливіших, як на мене, правил журналістики.

Правда, це якщо ти займаєшся журналістикою, а не хайпом.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: книги Тарас Шевченко Україна

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