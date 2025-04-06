Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський пояснив, чому Путін не йде на припинення вогню

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, чому Путін не йде на припинення вогню
У сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря, сказав Зеленський
фото: Офіс президента

Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не погоджується на безумовне припинення вогню, оскільки хоче зберегти можливість бити з акваторії Чорного моря по українських містах і портах. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у зверненні 6 квітня.

«У сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню: вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру. Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою. Саме тому й надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію: посилення наших спроможностей захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати», – розповів Зеленський. 

Президент підкреслив, що Україна погодилася на пропозицію США про безумовне й повне припинення вогню, але правитель РФ Володимир Путін відмовляється від цього.

«Ми очікуємо реакції США, досі її немає. Очікуємо реакції всіх в Європі, всіх у світі, хто хоче миру… Кожен день – втрачені життя, втрачені можливості для дипломатії. Це все не можна сприймати мовчки», – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО. 

Також відомо, що Росія застосувала проти України впродовж цього тижня понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, із них понад 20 – цієї ночі. 

 

Читайте також:

Теги: росія дипломатія путін Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми сильні тоді, коли ми мобілізовані»
Як не програти війну під час перемир’я
14 березня, 12:20
Миротворчий контингент в Україні. Потрібні зміни до Конституції?
Миротворчий контингент в Україні. Потрібні зміни до Конституції?
24 березня, 16:12
Українські воїни отримали свободу маневру та короткі логістичні маршрути
Курщина. Реальна ситуація
15 березня, 15:22
Росія готується до війни з НАТО – ISW
Росія готується до війни з НАТО – ISW
9 березня, 09:42
Затемнення розпочнеться близько 05:57 ранку 14 березня
Українці зможуть побачити місячне затемнення: дата і заборони у цей день
13 березня, 18:48
Заяву підписали представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Європейського Союзу
Міністри G7 назвали важелі впливу на РФ, якщо вона не погодиться на перемирʼя
14 березня, 21:41
МОК планує розпочати переговори щодо повернення Росії на Олімпійські ігри
МОК ​​розглядає повернення Росії на Олімпіаду
21 березня, 23:05
25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях
Генштаб заперечив заяви РФ про нібито порушення Україною енергетичного перемир'я
26 березня, 16:02
Зеленський підкреслив, що Росія повинна відповідати за все скоєне
Зеленський: На Росію треба тиснути, а не гаяти час у пустих розмовах
Вчора, 20:51

Події в Україні

Зеленський пояснив, чому Путін не йде на припинення вогню
Зеленський пояснив, чому Путін не йде на припинення вогню
Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО
Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО
ООН визнала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни
ООН визнала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни
Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Зеленський про російські обстріли
Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Зеленський про російські обстріли
Посол США зреагувала на атаку РФ по Києву. Брінк виправилась після вчорашнього скандалу
Посол США зреагувала на атаку РФ по Києву. Брінк виправилась після вчорашнього скандалу
Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
95K
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України з футзалу
70K
Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
30K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
30K
Ексміністр освіти Табачник розширює бізнес в окупації: нові деталі

Новини

Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Сьогодні, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua