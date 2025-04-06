Зеленський пояснив, чому Путін не йде на припинення вогню

Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не погоджується на безумовне припинення вогню, оскільки хоче зберегти можливість бити з акваторії Чорного моря по українських містах і портах. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у зверненні 6 квітня.

«У сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню: вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру. Путін не хоче закінчувати війну, він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою. Саме тому й надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію: посилення наших спроможностей захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати», – розповів Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна погодилася на пропозицію США про безумовне й повне припинення вогню, але правитель РФ Володимир Путін відмовляється від цього.

«Ми очікуємо реакції США, досі її немає. Очікуємо реакції всіх в Європі, всіх у світі, хто хоче миру… Кожен день – втрачені життя, втрачені можливості для дипломатії. Це все не можна сприймати мовчки», – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО.

Також відомо, що Росія застосувала проти України впродовж цього тижня понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, із них понад 20 – цієї ночі.