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Американські компанії вигадали новий спосіб вибивання боргів із громадян

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Американські компанії вигадали новий спосіб вибивання боргів із громадян
Штучний інтелект бере на себе колекторську роботу
фото з відкритих джерел
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Штучний інтелект дедалі активніше перебирає на себе роботу, яку раніше виконували люди

Штучний інтелект почали використовувати для збору боргів. Американські компанії підключають голосових ботів для обдзвону боржників. Автоматизовані системи вже здійснюють мільйони дзвінків щомісяця, а разом із зростанням кількості прострочених боргів збільшується й кількість скарг на помилки таких сервісів.

Одною з таких ситуацій стала історія мешканця Сіетла на ім’я Бен: йому зателефонував віртуальний помічник Eve від компанії ProCollect із вимогою сплатити $266 за старим спором із орендодавцем, хоча питання вже давно було закрите. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wired.

Під час розмови голосовий агент наполегливо пропонував одразу погасити борг карткою або банківським переказом і довго відмовлявся переключати дзвінок на живого співробітника. Бен вирішив перевірити межі алгоритму й почав ставити нестандартні запитання про структуру виплат. Замість того щоб з’єднати його з оператором, система продовжила діалог. Зрештою розмова перетворилася на абсурдну гру, після чого дзвінок таки передали людині – і той підтвердив, що жодної заборгованості немає.

Співзасновник компанії Altur Педро Фернандес розповів, що колекторські агентства стали одними з найактивніших клієнтів розробників автоматизованих кол-центрів. За його словами, система Altur щомісяця здійснює понад 2,5 млн дзвінків боржникам.

Корінь проблеми – якість даних, якими оперують колектори. Інформація про заборгованості часто переходить від одного кредитора до іншого, зберігається у величезних таблицях і регулярно містить помилки. Живий оператор ще може швидко розібратися зі спірною ситуацією, але автоматичні агенти нерідко продовжують вимагати оплату навіть після погашення боргу.

На тлі високого рівня приватної заборгованості в США ринок подібних сервісів стрімко зростає. Автоматизація колекторських обдзвонів уже викликає запитання не лише щодо якості роботи ШІ, а й щодо того, наскільки складно людині домогтися виправлення помилок у системі, яка просто не хоче слухати.

Як відомо, Джеффрі Хінтон – нобелівський лауреат і один із творців сучасного штучного інтелекту – вважає, що людство вже зараз створює новий вид істот, які незабаром перевершать нас за інтелектом. Про це він заявив на саміті Sana AI у Нью-Йорку, повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

Джеффрі Хінтон – британсько-канадський вчений, якого називають «хрещеним батьком» штучного інтелекту. Він десятиліттями розробляв штучні нейронні мережі – ту саму технологію, що лежить в основі ChatGPT та інших сучасних систем ШІ. У 2024 році він отримав Нобелівську премію з фізики, а у 2023-му пішов з Google, щоб відкрито говорити про небезпеку того, що створив.

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Теги: США штучний інтелект

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