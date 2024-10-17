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Стратегія відносин із Росією: генсек НАТО пообіцяв суттєві зміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стратегія відносин із Росією: генсек НАТО пообіцяв суттєві зміни
Відносини Росії та НАТО зміняться
фото із відкритих джерел

Рютте уточнив, що колишні відносини альянсу та країни-агресорки не відновляться

НАТО має намір поступово розробляти нову концепцію відносин із Росією на далеку перспективу. Про це заявив журналістам генсек альянсу Марк Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

«Постає питання: як вести себе із Росією? Тут поетапний підхід до вирішення проблеми. Обговорювати тему можуть сьогодні і на зустрічі глав МЗС пізніше цього року», – сказав він.

За його словами, говорити цю тему будуть і на саміті НАТО 2026 року. Він зазначив, що йдеться про обговорення довгострокових перспектив відносин, оскільки в короткостроковій ситуація зрозуміліша і зводиться до завдання не дозволити Росії здобути перемогу в Україні.

Рютте уточнив, що колишні відносини альянсу та Росії не відновляться «у найближчому чи далекому майбутньому».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вже вирушив до столиці Бельгії. Там він планує представити план перемоги на засіданні Європейської ради.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс взяв до відома український план перемоги, однак потрібно обговорити чимало політичних та військових аспектів щодо нього.

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Теги: росія НАТО Володимир Зеленський перемога Марк Рютте

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