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Вашингтон підготував «сюрприз» для російських пропагандистів, які прилетіли висвітлювати вибори

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вашингтон підготував «сюрприз» для російських пропагандистів, які прилетіли висвітлювати вибори
Захарова розповіла про інцидент із російськими пропагандистами в аеропорту Вашингтона
фото: МЗС Росії

МЗС Росії посипало погрозами в бік американської влади

В аеропорті Вашингтона в ніч на 29 жовтня було затримано російських пропагандистів видання «Известия», які прилетіли висвітлювати президентські вибори в США. Про це повідомила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«Незважаючи на наявність оформлених відповідно до цілей поїздки дозвільних документів, місцеві правоохоронні органи вилучили у російських журналістів всю апаратуру та засоби зв'язку, піддали їх багатогодинному допиту», – пожалілася спікерка МЗС РФ.

За підсумками допитів, оператору команди «Известий» було відмовлено у перетині кордону, його в'їзна віза була анульована, а також було ухвалено рішення про його видворення з країни.

За словами Захарової, представникам посольства Росії в США не дозволили зв'язатися з російським громадянином та допомогти йому. Іншим пропагандистам врешті-решт дозволили пройти на територію США і навіть оформили акредитацію як представникам ЗМІ, але з низкою обмежень.

«Той факт, що російські журналісти заздалегідь повідомили американську владу про свої наміри і отримали офіційний дозвіл на виконання редакційного завдання, свідчить про показовий характер цієї акції», – поскаржилася речниця.

Російське МЗС пригрозило американській владі «належною реакцією».

Нагадаємо, у вересні США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов.

Раніше міністерство фінансів США внесло до санкційного списку 10 людей та дві організації в рамках «скоординованої відповіді спроби Москви зловмисно впливати на президентські вибори в США 2024 року».

Теги: аеропорт вибори у США США пропагандист Вашингтон росіяни

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