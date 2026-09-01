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Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю допомогти завершити війну в Україні

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю допомогти завершити війну в Україні
Пекін має намір посилити комунікацію та координацію і сприяти політичному врегулюванню
фото: Reuters

Водночас на саміті прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно закликав Путіна перейти від війни до її завершення

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна посилити комунікацію та координацію з іншими країнами щодо війни в Україні. Про це йдеться у його промові на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку, повідомляє «Главком».

Сі Цзіньпін зазначив, що Китай готовий працювати з іншими сторонами щодо міжнародних і регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні. За його словами, Пекін має намір посилити комунікацію та координацію і сприяти політичному врегулюванню.

Китайський лідер згадав Україну разом із Близьким Сходом та Афганістаном, назвавши їх серед міжнародних і регіональних «гарячих точок». При цьому Сі не запропонував конкретного мирного плану чи механізму припинення бойових дій.

Заява пролунала на тлі саміту ШОС, у якому беруть участь лідери Китаю, Росії, Індії та інших держав. Напередодні Сі Цзіньпін провів окрему зустріч із Володимиром Путіним. Під час переговорів китайський лідер заявив, що фундамент китайсько-російських відносин залишатиметься міцним і надалі, а сторони мають продовжувати стратегічну координацію.

Водночас на саміті прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді публічно закликав Путіна перейти від війни до її завершення. За даними українських та міжнародних ЗМІ, Моді наголосив, що тривала війна відкидає людство назад, і закликав шукати шлях до припинення конфлікту.

Пекін протягом війни послідовно заявляє про необхідність політичного врегулювання та виступає за переговори. Китай при цьому підтримує тісні відносини з Росією, а Сі Цзіньпін регулярно проводить переговори з Путіним.

Нинішня заява Сі є черговим сигналом про готовність Китаю брати участь у дипломатичних зусиллях щодо України. Водночас китайський лідер не уточнив, які саме кроки Пекін готовий зробити для припинення війни та чи готовий Китай виступити посередником між Києвом і Москвою.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито рухається шляхом завершення війни проти України. Таку заяву він зробив 31 серпня під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку.

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Теги: Китай війна Україна

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