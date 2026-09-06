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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Переговори, яких не уникнути. Путін отримав перевагу

glavcom.ua
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Переговори почались у момент, коли росіяни у черговий раз знайшли спосіб тимчасового домінування
фото: kremlin.ru

Проблеми переговорів

Я вже писав, що переговорний трек буде запускатись з метою відтягнути санкції проти росіян. Тому очікувати чогось хорошого від них не варто. Але є ще два неприємних фактори для нас.

• 1 •

Переговори почались у момент, коли росіяни у черговий раз знайшли спосіб тимчасового домінування. Терор влаштований Києву зараз виглядає як перевага у війні. Якби переговори почались влітку, коли роз*об влаштували ми, то на них ми б виступали з позиції сили.

Зрозуміло, що ця перевага тимчасова і найближчим часом ми дамо відповідь. Але з позиції сили зараз виступають росіяни.

• 2 •

Переговори розпочинаються у період наближення зими. Це також ослабляє нашу позицію, оскільки є вразливим місцем. Головним об'єктом російських ударів буде Київ, і виніс енергетики також посилює позицію орків.

Таким чином, переговори в цей момент вкрай невигідні нам. Однак, і відмовитись ми не можемо. Трамп відчайдушно шукає якісь успіхи перед виборами в конгрес. Оскільки з Іраном все погано, він подумав може тут будуть зрушення.

У таких умовах, може розпочатись давній його номер давити на нас, щоб досягнути поступок. Ми це багато разів вже проходили. Тому поки нічого очікувати від переговорів не варто.

Єдине, що може зробити переговори реальними – це сотні наших ракет і тисячі дронів на Росію.

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Джерело
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Теги: санкції путін переговори росіяни

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Віктор Андрусів

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