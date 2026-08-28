Повітряні сили повідомили, чим атакувала РФ Україну протягом дня

Більшість дронів ворог спрямував у бік столиці України

Протягом дня 28 серпня (із 06:30 по 19:00) росіяни атакували Україну сімома S8000 «Бандероль» та 96 ударними БпЛА (понад 70 із них – реактивні). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

«Більшість дронів ворог спрямував у бік столиці України. Станом на 19:00 в повітряному просторі близько 10 реактивних ударних безпілотників», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено шість S8000 «Бандероль» та 73 ударних БпЛА.

Нагадаємо, російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по території Київської області. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий та цивільні поранені, зокрема дитина.

Як повідомлялося, 28 серпня російська терористична армія завдала удару з реактивної системи залпового вогню по території Сум. Госпіталізовані семеро постраждалих, один із них – у важкому стані.

Також РФ вдарила по Павлограду. Четверо людей постраждали, 17-річний юнак загинув внаслідок ворожої атаки.

До того ж російські війська завдали удару по автозаправній станції у Слобідському районі Харкова. На місці влучання спалахнула пожежа. Внаслідок атаки загинула людина, ще п'ятеро людей постраждали.

Зокрема, ввечері 28 серпня РФ атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ударом опинився приватний сектор міста. Унаслідок атаки поранений чоловік, пошкоджені та зруйновані житлові будинки.