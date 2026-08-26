Чипи з Індії більше не доїжджають до РФ. Оприлюднено нові дані про санкційні успіхи

Власюк визнав, що Росія досі знаходить способи отримувати іноземні компоненти, необхідні для виробництва ракет і дронів

Санкції вже перекрили десятки каналів постачання компонентів до РФ

Україна спільно з міжнародними партнерами цього року домоглася припинення понад десятка каналів постачання іноземних компонентів до російського військово-промислового комплексу. Про це радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив під час брифінгу, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Є десятки кейсів, коли припиняються відповідні поставки. Тільки американці за цей рік зробили більше десяти кейсів, це точно», – сказав Власюк.

Уповноважений президента зазначив, що йдеться, зокрема, про канали постачання електронних компонентів через треті країни. Серед успішних кейсів Власюк назвав припинення окремих поставок чипів з Індії.

Водночас уповноважений з санкційної політики визнав, що Росія досі знаходить способи отримувати іноземні компоненти, необхідні для виробництва ракет і дронів. Саме тому, за його словами, недостатньо лише запроваджувати санкції – потрібно посилювати експортний контроль та відстежувати кінцевих отримувачів продукції.

Нагадаємо, Україна передала Європейському Союзу пропозиції щодо санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Київ очікує, що перші обмеження за цими пропозиціями можуть з’явитися вже у вересні.

Також Власюк заявив, що Палата представників США може розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії орієнтовно в середині вересня.

До слова, Владислав Власюк розповів, що українські фахівці виявили систему «Комета» у російських ракетах 9М723 «Іскандер» та 5В55У. «Комета» є критично важливим елементом для точного наведення балістичної ракети. Вона працює разом з інерціальною системою наведення. Інерціальна система дозволяє ракеті летіти за заданою траєкторією, тоді як «Комета» забезпечує можливість корекції польоту за супутниковим сигналом.