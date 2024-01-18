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Українські виробники звернулися до російської опозиції через вибори у РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські виробники звернулися до російської опозиції через вибори у РФ
Члени асоціації виробників закликали опозицію об'єднатися з росіянами під час виборів у РФ
фото з відкритих джерел

Директор асоціації виробників заявив, що близько 80% усіх виборців РФ голосуватимуть проти Путіна у день виборів

Члени асоціації виробників України опублікували звернення до опозиції Росії. Про це повідомив директор асоціації Олексій Рудь.

Головна пропозиція полягає в тому, щоб опозиція у РФ об’єдналася і підтримала росіян 17 березня у голосуванні проти путінського режиму.

«Всі учасники нашої асоціації виробників України так чи інакше постраждали від варварської агресивної нічим не мотивованої путінської агресії, від зниження продажів до жертв та наших виробництв, складів та магазинів підприємств, що колись процвітали, а тепер зруйновані. Ми закликаємо всю російську опозицію об'єднатись у Коаліцію опозиційних сил РФ проти Путіна», – написав він.

За словами директора асоціації виробників, в середині січня 2024 року у прямому ефірі телеканалу «Дождь» відбулася зустріч опозиційних сил Росії Івана Жданова (ФБК Навального), Максима Каца, Михайла Ходорковського, Анастасії Шевченко та Сергія Гурієва. Всі учасники погодилися закликати росіян через доступні у РФ майданчики комунікацій відвідати виборчі дільниці 17 березня опівдні і проголосувати проти російського узурпатора, за будь-якого іншого кандидата або зіпсувати бюлетень.

На думку Олексія Рудя, масові черги росіян в день виборів під гаслами «Світло проти Темряви» на виборчих дільницях від Владивостока до Калінінграда змусять замислитися всіх мешканців РФ щодо легітимності режиму.

«Вкрадені вибори викличуть масові протести, які можуть призвести до зміни режиму, зупинки війни і початку нової історії Росії, дружньої до своїх сусідів», – пише глава асоціації.

Олексій Рудь вважає, що близько 80% усіх виборців РФ голосуватимуть проти Путіна у день виборів. На його думку, опозиції навіть не потрібно створювати складну наглядову структуру чи сперечатись щодо передвиборчих листівок. Як зазначив Рудь, достатньо затвердити логотип «Коаліція Опозиційних Сил РФ», підписати меморандум про взаємодію та записати спільний ролик у якому закликати росіян не ігнорувати вибори та прийти на боротьбу світла з пітьмою опівдні 17 березня на виборчі дільниці.

«Немає сумнівів, що цей ролик щодня крутитимуть не тільки провідні опозиційні ютуб і телеграм канали РФ, а й покажуть нейтральні далекі від політики спортивні або кулінарні канали, оскільки новина про об'єднання всіх опозиційних сил РФ буде неможливо обминути. Це призведе до того, що аудиторія, яка почує заклик «Коаліції Опозиційних Сил РФ», проголосувати проти Путіна опівдні 17 березня становитиме 80% усіх виборців РФ», – зазначив Рудь.

Рудь зауважив, що українські виробники уважно стежать за процесами, що відбуваються всередині Росії, і вірять, що тільки об'єднана опозиція Росії може переламати хребет путінській пропаганді.

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

Теги: росія путін вибори в Росії опозиція росіяни

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