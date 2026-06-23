Вихід із глухого кута: що Україна може запропонувати Польщі

Як Україні та Польщі вийти з політичної кризи

25-26 червня в Польщі відбудеться URC – щорічна конференція з відновлення України. І зараз ідеальний час, щоб досягнути конструктиву з поляками. На цьому фоні, на мою думку, Україна має вийти зараз ініціативою конструктивного меморандуму. Зміст приблизно накидав.

«Виходячи із того, що ескалація та поглиблення конфлікту між Україною і Польщею – не відповідає їх національним інтересам, сторони домовились про наступне:

Україна і Польща визнають, що спільним ворогом і загрозою майбутньому обох країн сьогодні є Росія. Докладання зусиль для перемоги над спільним ворогом є важливим завданням для обох сторін.

Україна і Польща визнають, що відбудова України після війни може стати великим проєктом, вигідним для обох сторін. Проведення взаємних заходів на залучення міжнародної допомоги та участь польського бізнесу у відбудові України – відповідає інтересам обох сторін і потребує взаємного поглиблення.

Україна і Польща визнають, що трагічні сторінки спільної історії мають різне трактування, що може ображати почуття кожної зі сторін. Сторони домовляються на час бойових дій в Україні не піднімати і не обговорювати чутливі питання національної пам'яті обох країн.

Після завершення бойових дій, сторони беруть на себе зобов'язання розпочати чесний і справедливий діалог, заснований на об'єктивних фактах щодо спірних трактувань історичного минулого. Результатом цього діалогу має бути спільна політика історичної пам'яті, яка буде впроваджена в обох країнах».

Я думаю – це гарний пас всім вийти із дуже невигідної ситуації. У будь-якому випадку, якщо поляки відмовляться йти на конструктив – то які до нас питання. Після підписання такого меморандуму або навіть для підписання такого меморандуму – президент Зеленський може їхати до Польщі.