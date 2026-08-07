Не помста, а ціна війни. Україна має продовжувати бити по економіці РФ

Ми їх – вони нас

Почастішали розмови про те, що може не варто бити по складах і кораблям в РФ, бо вони б'ють у відповідь. Насправді, ні.

Орки не б'ють у відповідь. Вони просто б'ють по будь-чому. Вони били по торгових центрах, лікарнях, школах ще до того, як ми почали виносити їм wildberries і НПЗ. Їм не треба наших ударів, щоб атакувати мирних людей на ринку.

У цій історії головне що з'явилось «ми – їх». Раніше цього не було. Тепер і «ми – їх». І це нова реальність для них.

Наша стратегія не в тому, щоб помститись. Так війну не виграють. Стратегія збільшувати їм ціну війни! Ураження логістичних центрів це мільярдні збитки, які тепер будуть покривати в тому числі і з коштів на війну проти нас. А дефіцит бюджету у них вже під 30%.

Я вже багато разів писав, що війна планується не тільки до перемоги, а й після. Тому Путін точно рахує кошти не тільки на захоплення Донбасу, а й на перші повоєнні роки. Він же не хоче захопити територію і розвалитись.

Тому стратегія підривати їх економіку вірна, і служить цілі примусити їх до зупинки. А щодо «відповіді», то вони били і будуть бити без жодної прив'язки до наших дій. У них немає жодної моралі, це безславні виродки.