Духівник Путіна розповів про свої відносини із диктатором

Навколо відносин митрополита Тихона із Путіна точиться чимало чуток

Новопризначений митрополит Сімферопольський та Кримський Тихон (Шевкунов) відповів на питання про те, чи є він духовником російського диктатора Володимира Путіна. Відповідне питання було поставлено на пресконференції.

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«Я з милості божої знайомий із Володимиром Володимировичем. І буває, що я зустрічаюся з ним. І це було ще до того, як він став президентом. І для мене це величезна честь та відповідальність», – сказав митрополит.

Спілкування з главою держави він назвав «приголомшливим досвідом», але наголосив, що називати його своїм духовником може лише сам президент.

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«Він має сказати. Я, якщо бог дасть, побачу Володимира Володимировича, у нього спитаю. Скажу, що кримські журналісти також цікавляться, чи це так. А що він там скаже, подивимося», – зазначив священнослужитель.

Нагадаємо, версія про те, що Тихон є духовником Путіна, належить виданню The Financial Times. За іншою версією, духовником глави держави є «особистий духовник» патріарха Кирила схіархімандрит Ілій. Раніше прессекретар президента Дмитро Пєсков говорив, що Путін та Ілій «кілька разів зустрічалися» нерегулярно.

Нагадаємо, митрополит Тихон (Шевкунов), призначений главою Кримської митрополії Російської православної церкви (РПЦ), звернувся до парафіян Псково-Печерського монастиря та порівняв анексований Крим із Колимою. Про це пише «Крим.Реалії». Раніше 11 жовтня Синод РПЦ звільнив священика з посади голови Псковської митрополії та призначив його керівником Кримської митрополії. Із чим пов'язане таке рішення, не уточнювалося.