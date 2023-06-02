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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Волонтери – це масло для двигуна війни

glavcom.ua
Без волонтерів, нашій армії було б дуже скрутно
фото з відкритих джерел

Дуже багато речей Міноборони просто не може закупити по законодавству

Напишу вам з армії (хоч не з передка), чому волонтерська допомога – це фактично масло двигуна війни.

Справа в тому, що окрім того, що дуже багато речей Міноборони просто не може закупити по законодавству, є ще один дуже – дуже проблемний момент – бюрократія. На війні швидкість має іноді більше значення чим все інше. Тепер собі уявіть, всередньому щоб щось отримати по бюрократичних процедурах займає від 3 до 6 місяців. Але це тоді, коли є рішення, а коли рішення немає, то командири частин, бригад, ОСУВ і тп, взагалі не мають уявлення як діяти.

Практичний кейс виглядає таким чином. Кілька місяців я допомагаю хлопцям з реалізацією однією дуже важливої секретної операції на передку. Генштаб більше місяця подав на Міноборони закупівлю важливого обладнання для реалізації цієї операції. Міноборони передало в Мінфін, який не погоджує цю заявку. В результаті хлопці, які отримали наказ провести операцію – не мають чим її проводити!!! І тут на допомогу прийшли волонтери, які в дуже малих обсягах, але надали допомогу. Тому операція, від якої залежить життя тисяч воїнів, буде відбуватись, але з надзвичайно низькими шансами на успіх.

Особливо огидною є позиція Мінфіну на фоні складної ситуації, в якій опинились волонтери і збір коштів. За останні місяці відбулось колосальне падіння донатів. І ви, мої шановні підписники, добре знаєте це по собі. Зарплати не ростуть, бізнес не заробляє більше. Тому волонтерська допомога падає природньо, а відповідно падають практичні можливості діяти наших ЗСУ. І от саме на цьому фоні міністр вирішив ще додатково повнити бюджет за рахунок волонтерів, з якого і так не погоджує багато військових закупівель.

Але ситуація є навіть ще гіршою. Я неодноразово писав, що гроші є. І кожен з вас, хто бачить як кладуть нові бордюри, парки, дороги – це не куплені дрони, техніка, забезпечення тощо. І мова йде про мільярди гривень!! Я переконаний, що рік на нові бордюри почекати можна, а от на дрони для контрнаступу ні!

Тому так, пане міністр, давайте подоїмо волонтерів, а не «велике будівництво».

PS. На рахунок відповіді міністра. Він вирішив красиво всіх поіметь. Він сказав волонтери, які працюють «офіційно». Але купа народу допомагає як може. І багато волонтерів не можуть прозвітувати документами і всім іншим. Ви знаєте, що всі волонтери мають подати декларацію в податкову? Так, це ніби-то для того, щоб звільнити від податків. А насправді кожний волонтер підставляє себе під перевірку. Ну як можна прозвітувати про купівлю тепловізорів зі США, коли минулого року їх звідти забороняли вивозити? Але волонтери купляли...

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Джерело
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Теги: податки скандал волонтер

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Віктор Андрусів

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