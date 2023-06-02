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«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство
Сергій Марченко став героєм мемів
фото з відкритих джерел

У мережі українці бурхливо обговорюють міністра фінансів Сергія Марченка

Нині в соцмережах активно обговорюють міністра фінансів Сергія Марченка та державний податок на волонтерство. Українці вибухнули через скандальну фразу: «А що, якщо військові замовлять пеньюари?» та створили безліч фотожаб для того, щоб іронізувати з прикрої ситуації.

«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство фото 1

Українці жартують та одягають міністра фінансів України Сергія Марченка в той «волонтерський пеньюар».

«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство фото 2

Користувачі мережі навіть почали писати поезію для того, щоб висловити свої емоції з ситуації. Так Юрій Луканов написав: «Стіною я сиджу прикритий, а ракети розтинають хмари. І гадаю: де б купити для ППО красиві пеньюари».

Іронізують українці і над великим податком на волонтерство. Зазначимо, що зараз з усіх надходжень на картки фізичних осіб-волонтерів, вони мають сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Тому українці жартівливо заявляють податковій: будуть розплачуватися... хтивими фотографіями.

«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство фото 3

Волонтери стверджують: і справді куплять пеньюари для ЗСУ, і навіть прикрасять ними артилерійські комплекси, якими ЗСУ женуть російських загарбників з нашої землі.

«Пеньюари для ЗСУ». Як українці відреагували на скандал із податком на волонтерство фото 4

Проте в соцмережі значно більше гнівних відгуків, ніж смішних мемів. Українці обурені через те, що Мінфін претендує на 19,5% від сум, які збирають волонтери. Міністр фінансів Сергій Марченко поспішив пояснити:

«Хочу запевнити, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це діюча норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень. Наголошую, ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії, – не сплачує жодних податків!»

Щоправда, багатьох користувачів ці пояснення не заспокоїли, бо вимог піти у відставку – десятки. Крім цього коментатори не розуміють, що таке «офіційне волонтерство», і зауважують, що проблема в оподаткуванні не лише товарів, але й зібраних сум. А ще називають міністра «Cерьога-пеньюар».

Нагадаємо, що в українських соціальних мережах спалахнув гучний скандал: навіть зареєстровані в усіх реєстрах волонтери, які збирають всі чеки за покупки, мають запити й акти від військових, зобов'язані сплачувати податки із волонтерських зборів, якщо за ці кошти вони придбали щось таке, що не вказано в постанові 112 за 2016 рік. Але в переліку Постанови нема 90% тієї номенклатури, яка зараз необхідна українським бійцям: там є томатний сік, проте нема ні «весільних дронів», ні FPV-дронів, ні антидронових рушниць, ні пультів до БПЛА, ні живлення, ні окулярів, ні старлінків, ні прожекторів до ПВО, ні десятків інших видів технологічних товарів. Міністр фінансів Сергій Марченко відповів на ці звинувачення

Теги: податки українці скандал Сергій Марченко волонтер мем

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