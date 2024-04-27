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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Про чергове намагання російської сторони посіяти сумніви в Україні

glavcom.ua
Підписаний з Путіним договір не вартує паперу, на якому його роздрукували
фото з відкритих джерел

Росія знає наші больові точки

Вкид (через німецьку Welt) проекту договору, який міг бути підписаний між Україною і Росією у квітні 2022 року, – чергове намагання російської сторони посіяти сумніви в Україні. Мовляв, якби Зеленський пішов на цей договір, живими залишились тисячі людей.

Але українське суспільство (сподіваюсь) – особливо його думаюча і прогресивна частина – розуміють давно підтверджену тезу, що підписаний з Путіним договір не вартує паперу, на якому його роздрукували.

Тому це щастя, що даний проект не був ні підписаний, ні ратифікованим.

Фактично, Росія хотіла повного знищення ЗСУ через улесливий план, аби потім використати цю можливість і таки взяти «Київ за три дні». В тому числі і політично. Адже підписана з Путіним будь-яка угода про умовне «відчудження» Криму та Донбасу могла б дійсно привести до справжнього, а не інспірованого «Майдану-3».

Росія, на жаль, знає наші больові точки і дуже часто їх використовує у своїх тактиках. Нам же важливо виграти у них стратегічно.

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Теги: росія путін війна переговори

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Віктор Шлінчак

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