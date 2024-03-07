Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як працюватимуть навчальні центри з щойно мобілізованими: деталі від командувача Сухопутних військ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як працюватимуть навчальні центри з щойно мобілізованими: деталі від командувача Сухопутних військ
Для перемоги Україні потрібні підготовлені та навчені резерви, щоб використовувати їх у потрібний час
фото: Генштаб

Олександр Павлюк: «Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни»

Мобілізованих на фронт повинні навчати інструктори з бойовим досвідом, які розуміють реалії та потреби війни.  Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

Зокрема, він пояснив, що навчання є непростим процесом, оскільки є навчальні центри, до яких на початку повномасштабної війни на день прилітало по 20-30 ракет.

«Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні, й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів. Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни», – зазначив Павлюк.
Командувач також розповів, що інструкторів без бойового досвіду відправляють на фронт, щоб вони його здобули.

Він наголосив, що для перемоги нам потрібні підготовлені та навчені резерви, щоб використовувати їх у потрібний час.  «Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань», – додав військовий.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Читайте також:

Теги: мобілізація військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кім заявив, що армія повинна інтенсифікувати військові навчання для досконалої готовності до війни
Кім Чен Ин вкотре закликав війська підвищити готовність до війни
Сьогодні, 04:23
«Україні треба шукати баланс. Щоб економіка працювала, і щоб на фронті були успіхи»
Бронювання від мобілізації за гроші? Експерт оцінив наслідки
27 лютого, 13:22
Зараз у Верховній Раді зосередилися на економічному секторі – щоб обрахувати, яка кількість людей має бути заброньована
Посилення мобілізації. Глава Секретаріату Ради підприємців при уряді звернувся до влади
26 лютого, 12:43
Закон про мобілізацію. Нардеп пояснив, чому треба призивати молодь, а не 50-літніх
Закон про мобілізацію. Нардеп пояснив, чому треба призивати молодь, а не 50-літніх
18 лютого, 15:38
Плати або служи: чи сприйме суспільство таку логіку влади?
Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України? Інтерв’ю
15 лютого, 12:03
Андрій Козінчук вважає, що військові можуть дочекатися демобілізації не раніше 2025 року
Військовий психолог пояснив, чому бійців ЗСУ ще не скоро демобілізують
11 лютого, 15:33
Дзідзьо розповів, що думає про чоловіків, які виїхали з України
Дзідзьо розповів, що думає про чоловіків, які виїхали з України
11 лютого, 15:02
Масований удар по Україні, Рада ухвалила посилення мобілізації. Головне за 7 лютого
Масований удар по Україні, Рада ухвалила посилення мобілізації. Головне за 7 лютого
7 лютого, 21:00
Приписне посвідчення підтверджує, що особа стала на військовий облік. Отримати його мають підлітки чоловічої статі в той рік, коли їм виповнюється 17 років
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
7 лютого, 10:00

Події в Україні

Залужний взяв участь у зйомках документального фільму про Да Вінчі (фото)
Залужний взяв участь у зйомках документального фільму про Да Вінчі (фото)
Як працюватимуть навчальні центри з щойно мобілізованими: деталі від командувача Сухопутних військ
Як працюватимуть навчальні центри з щойно мобілізованими: деталі від командувача Сухопутних військ
Розвідка Литви повідомила, скільки РФ ще може воювати з Україною у нинішньому темпі
Розвідка Литви повідомила, скільки РФ ще може воювати з Україною у нинішньому темпі
На Харківщині російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото)
На Харківщині російські дрони вдарили по навчальному полігону (фото)
ЗСУ назвали найгарячіші райони на Бахмутському напрямку
ЗСУ назвали найгарячіші райони на Бахмутському напрямку
Ворог активізувався на одному з напрямків – Генштаб
Ворог активізувався на одному з напрямків – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
50K
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
24K
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
5713
Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів
5629
Трудова міграція в Європі та США: економісти попереджають про небезпеку
5240
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році

Новини

Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua