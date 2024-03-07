Як працюватимуть навчальні центри з щойно мобілізованими: деталі від командувача Сухопутних військ

Для перемоги Україні потрібні підготовлені та навчені резерви, щоб використовувати їх у потрібний час

Олександр Павлюк: «Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни»

Мобілізованих на фронт повинні навчати інструктори з бойовим досвідом, які розуміють реалії та потреби війни. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

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Зокрема, він пояснив, що навчання є непростим процесом, оскільки є навчальні центри, до яких на початку повномасштабної війни на день прилітало по 20-30 ракет.

«Ми зараз змушені розосередити війська по всій країні, й не можемо повністю використовувати потужності навчальних центрів. Вчити людей мають військові з бойовим досвідом, вони більше розуміють реальність та потреби війни», – зазначив Павлюк.

Командувач також розповів, що інструкторів без бойового досвіду відправляють на фронт, щоб вони його здобули.

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Він наголосив, що для перемоги нам потрібні підготовлені та навчені резерви, щоб використовувати їх у потрібний час. «Ми робимо все, щоб зберегти людей, це не завжди виходить, війна дуже жорстока. Бригади відновлюють за три місяці, і вони знову будуть готові до виконання завдань», – додав військовий.

Триває 743-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.