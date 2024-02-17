Тихановська номер два? Чи зможе у росіян з'явитись новий лідер опозиції?

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія заявила, що Путін і все його оточення «понесуть відповідальність за все, що вони зробили з Росією»

Путін насміхається, дивлячись, як демократичний світ, обтяжений процедурами, переговорами і консенсусами, відтягує прийняття рішень

В кулуарах Мюнхенської безпекової конференції після виступу дружини Навального Юлії почали говорити, що вона може стати Тихановською-2.

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Символом. Прапором. Обʼєднавчим елементом.

Я щодо цього скептичний. Не тільки в силу особистісних якостей Юлії.

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По-перше, Білорусь – не Росія.

По-друге, ялова російська опозиція, яка вже давно нагадує «білу гвартію» в екзилі, не здатна жодним чином повпливати на ситуацію всередині країни. А оці всі заклики – прийти на вибори путіна (чим створити ажіотаж на виборчих дільницях) о 12-й годині і написати на бюлетенях – Навальний – виглядають беззубими. Та й, власне, останнім часом вони все більше думають, на що самим жити, конкуруючи з отриманням грантів та допомоги з українцями.

По-третє, вбивство Навального ще більше закручує гайки всередині країни. Ситуація все більше нагадує часи сталінізму, де вождь вирішує, кого відправляти на Голгофу і коли.

Ну, і найголовніше. Путін насміхається, дивлячись, як демократичний світ, обтяжений процедурами, переговорами і консенсусами, відтягує прийняття рішень.

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Наприклад, конфіскацію усіх російських активів.

Наприклад, тотальний перегляд і посилення санкцій, а не їх видимість.

Наприклад, зброя, зброя і зброя для України без усіх умов.

Наприклад, системна робота над розвалом Москоської імперії.

І ще багато таких речей, які здатні принаймні створити проблеми путіну в його новому терміні царювання.

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А доки буде оце все «жування соплів», путін може хоч щодня демонструвати страти. Не здивуюсь, якщо невдовзі він буде це робити ще й у прямому ефірі.