Тихановська номер два? Чи зможе у росіян з'явитись новий лідер опозиції?
Путін насміхається, дивлячись, як демократичний світ, обтяжений процедурами, переговорами і консенсусами, відтягує прийняття рішень
В кулуарах Мюнхенської безпекової конференції після виступу дружини Навального Юлії почали говорити, що вона може стати Тихановською-2.
Символом. Прапором. Обʼєднавчим елементом.
Я щодо цього скептичний. Не тільки в силу особистісних якостей Юлії.
По-перше, Білорусь – не Росія.
По-друге, ялова російська опозиція, яка вже давно нагадує «білу гвартію» в екзилі, не здатна жодним чином повпливати на ситуацію всередині країни. А оці всі заклики – прийти на вибори путіна (чим створити ажіотаж на виборчих дільницях) о 12-й годині і написати на бюлетенях – Навальний – виглядають беззубими. Та й, власне, останнім часом вони все більше думають, на що самим жити, конкуруючи з отриманням грантів та допомоги з українцями.
По-третє, вбивство Навального ще більше закручує гайки всередині країни. Ситуація все більше нагадує часи сталінізму, де вождь вирішує, кого відправляти на Голгофу і коли.
Ну, і найголовніше. Путін насміхається, дивлячись, як демократичний світ, обтяжений процедурами, переговорами і консенсусами, відтягує прийняття рішень.
Наприклад, конфіскацію усіх російських активів.
Наприклад, тотальний перегляд і посилення санкцій, а не їх видимість.
Наприклад, зброя, зброя і зброя для України без усіх умов.
Наприклад, системна робота над розвалом Москоської імперії.
І ще багато таких речей, які здатні принаймні створити проблеми путіну в його новому терміні царювання.
А доки буде оце все «жування соплів», путін може хоч щодня демонструвати страти. Не здивуюсь, якщо невдовзі він буде це робити ще й у прямому ефірі.
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