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Міністр оборони Тайваню відреагував на численні застереження щодо нападу Китаю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міністр оборони Тайваню відреагував на численні застереження щодо нападу Китаю
Міністр оборони охарактеризував Китай як «регулятор», що збільшує конфронтацію, але підкреслив, що Тайвань ніколи не прагнув війни
фото: reuters / Carlos Garcia Rawlins

В останні роки напруженість між демократичним Тайванем та Китаєм, який очолює Комуністична партія, значно зросла

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що їх політика безпеки спрямована на захист від можливого завоювання Китаєм і уникнення військових конфліктів. Про це повідомляє Reuters.

У понеділок міністр оборони Тайваню заявив, що політика безпеки острова націлена на захист від потенційного завоювання з боку Китаю та на уникнення війни.

«Зрозуміло, що наша стратегія оборонна», – зазначив Веллінгтон Ку.

В останні роки напруженість між демократичним Тайванем та Китаєм, який очолює Комуністична партія, значно зросла. Ку охарактеризував Китай як «регулятор», що збільшує конфронтацію, але підкреслив, що Тайвань ніколи не прагнув війни.

Нагадаємо, США провокували Китай здійснити напад на Тайвань, заявив голова КНР Сі Цзіньпін голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн. Про це пише газета Financial Times із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, Сі Цзіньпін на зустрічі з керівницею Єврокомісії, яка відбулася у квітні 2023 року, повідомив, що Вашингтон обманом намагався змусити Пекін напасти на острівну державу, але Китай не повівіся на американську приманку.

23 травня цього року Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) розпочала спільні навчання флоту, військово-повітряних сил та ракетних військ поблизу Тайваню. Бомбардувальники військово-повітряних сил Китаю під час навчань відпрацювали завдання щодо нанесення бомбових ударів по цілях поблизу острова Тайвань, повідомило Центральне телебачення Китаю. 

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Теги: Тайвань політика Китай міністр

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