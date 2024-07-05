Все, що потрібно Китаю, – це купувати російські природні ресурси за фіатний юань

Піднебесній не потрібно завойовувати Сибір, вона просто придбає за юань її природні ресурси

Гарна інфографіка за густотою населення в Китаї. Тому що у нас сформувався стереотип, що незрозуміло звідки взявся, про те, що китайці хочуть заселити Сибір.

А їм ця Сибір нафіг не потрібна, своя Північ практично не заселена.

Все, що потрібно Китаю, – це купувати російські природні ресурси за фіатний юань.

Раніше розрахунки за російські газ, нафту, ліс, зерно, метали, руду за юань збільшувалися вкрай повільно.

Але тут прийшла допомога, звідки не чекали – тепер усі розрахунки тільки в юанях та всі російські резерви, які формуються за рахунок продажу сировини – теж у юанях (крім золота).

Раніше РФ продавала сировину за долари та євро та вкладала ці доходи у фінансові інструменти у цих же валютах.

Звідси й 300 млрд євро заблокованих активів.

Загалом, у всій цій історії Китай вийшов на новий геополітичний рівень.

І йому не потрібно завойовувати Сибір, він просто придбає за юань її природні ресурси.

Комплімент Китаю від шеф-кухаря із Вашингтона.

Думаю, Байдену поставлять у Пекіні пам'ятник.