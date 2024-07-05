Китай вийшов на новий геополітичний рівень
Піднебесній не потрібно завойовувати Сибір, вона просто придбає за юань її природні ресурси
Гарна інфографіка за густотою населення в Китаї. Тому що у нас сформувався стереотип, що незрозуміло звідки взявся, про те, що китайці хочуть заселити Сибір.
А їм ця Сибір нафіг не потрібна, своя Північ практично не заселена.
Все, що потрібно Китаю, – це купувати російські природні ресурси за фіатний юань.
Раніше розрахунки за російські газ, нафту, ліс, зерно, метали, руду за юань збільшувалися вкрай повільно.
Але тут прийшла допомога, звідки не чекали – тепер усі розрахунки тільки в юанях та всі російські резерви, які формуються за рахунок продажу сировини – теж у юанях (крім золота).
Раніше РФ продавала сировину за долари та євро та вкладала ці доходи у фінансові інструменти у цих же валютах.
Звідси й 300 млрд євро заблокованих активів.
Загалом, у всій цій історії Китай вийшов на новий геополітичний рівень.
І йому не потрібно завойовувати Сибір, він просто придбає за юань її природні ресурси.
Комплімент Китаю від шеф-кухаря із Вашингтона.
Думаю, Байдену поставлять у Пекіні пам'ятник.
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