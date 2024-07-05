Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Китай вийшов на новий геополітичний рівень

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Все, що потрібно Китаю, – це купувати російські природні ресурси за фіатний юань
ілюстративне фото

Піднебесній не потрібно завойовувати Сибір, вона просто придбає за юань її природні ресурси

Гарна інфографіка за густотою населення в Китаї. Тому що у нас сформувався стереотип, що незрозуміло звідки взявся, про те, що китайці хочуть заселити Сибір.

А їм ця Сибір нафіг не потрібна, своя Північ практично не заселена.

Китай вийшов на новий геополітичний рівень фото 1

Все, що потрібно Китаю, – це купувати російські природні ресурси за фіатний юань.

Раніше розрахунки за російські газ, нафту, ліс, зерно, метали, руду за юань збільшувалися вкрай повільно.

Але тут прийшла допомога, звідки не чекали – тепер усі розрахунки тільки в юанях та всі російські резерви, які формуються за рахунок продажу сировини – теж у юанях (крім золота).

Раніше РФ продавала сировину за долари та євро та вкладала ці доходи у фінансові інструменти у цих же валютах.

Звідси й 300 млрд євро заблокованих активів.

Загалом, у всій цій історії Китай вийшов на новий геополітичний рівень.

І йому не потрібно завойовувати Сибір, він просто придбає за юань її природні ресурси.

Комплімент Китаю від шеф-кухаря із Вашингтона.

Думаю, Байдену поставлять у Пекіні пам'ятник.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни показали відео про удар по летовищу з використанням ракети «Іскандер»
Удар Росії по Миргороду: що насправді сталося на летовищі?
Вчора, 10:20
Росія залучає своїх союзників для транспортування підсанкційної нафти
Польща допомагатиме виявляти кораблі «тіньового флоту» Путіна
14 червня, 16:55
Кобзар у зруйнованій росіянами Бородянці на Київщині
Голова правового комітету Ради оцінив попередній розмір збитків України від російської агресії
13 червня, 10:52
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували «захист» росіянами окупованого Криму
Атаки України на системи ППО зроблять Крим непридатним для армії РФ – ISW
14 червня, 07:56
Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині – DeepState
Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині – DeepState
16 червня, 03:38
Путін заявив, що Росія може поставити зброю Північній Кореї
Путін пригрозив Південній Кореї наслідками у разі передачі зброї Україні
21 червня, 05:59
Росія атакувала Харківщину: наслідки
Росія атакувала Харківщину: наслідки
29 червня, 16:05
Російські провайдери поскаржилися на «найпотужнішу в історії» кібератаку
Хакери здійснили масштабну кібератаку на російські провайдери
1 липня, 15:22
Уночі в Новоросійську лунали вибухи
Атака на Новоросійськ, Китай і РФ розробляють дрон, схожий на «Шахед»: головне за ніч
3 липня, 06:38

Олексій Кущ

Китай вийшов на новий геополітичний рівень
Китай вийшов на новий геополітичний рівень
Чому МВФ не хоче списати борги Україні?
Чому МВФ не хоче списати борги Україні?
Якщо поглянути на бюджет США, то стане очевидним – країна не готується до війни
Якщо поглянути на бюджет США, то стане очевидним – країна не готується до війни
Що не так із санкціями проти Росії
Що не так із санкціями проти Росії
Від Риму до сьогодення: історичні витоки конфлікту між Заходом та Росією
Від Риму до сьогодення: історичні витоки конфлікту між Заходом та Росією
Глобальна війна. Світ висить на волосині?
Глобальна війна. Світ висить на волосині?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW
25K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
6610
Втрати ворога станом на 5 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5352
Рада розглядає нові законопроєкти про економічне бронювання

Новини

Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
Сьогодні, 14:19
Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Сьогодні, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua