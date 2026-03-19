Угорщина заборонила в'їзд скандальному українському політику з 90-х

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Угорщина заборонила в'їзд скандальному українському політику з 90-х
Будапешт не вперше обмежує вʼїзд відомим українцям
Голова канцелярії угорського премʼєра запевняє, що Григорій Омельченко «погрожував» Орбану та його родині

Угорський уряд ухвалив рішення заборонити в'їзд трьом українцям до країни та Шенгенської зони. Мова про генерал-лейтенанта Григорія Омельченка, командира 413-го окремого полку «Рейд» Євгена Карася та політичного аналітика Бориса Тізенгаузена, які нібито загрожують безпеці Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24.hu.

Голова канцелярії Орбана Гергей Гуляш заявив, що Омельченко «погрожував» Віктору Орбану та його родині. Карася угорська влада вважає «лідером неонацистського угруповання», а Тізенгаузен начебто обговорював відправлення українських військ до Угорщини.

Угорщина заборонила в'їзд скандальному українському політику з 90-х фото 1

Григорій Омелянович Омельченко – народний депутат України II-VI скликань, Герой України. Кандидат юридичних наук, доцент, генерал-лейтенант.

Політик активно критикував партію «Батьківщина», до якої і сам входив. Саме Григорій Омельченко був одним з ініціаторів розкручування історії з сексуальним насильством з боку деяких народних депутатів від БЮТ над дітьми в таборі «Артек».

У жовтні 2009-го політик заявив про вихід із лав партії Юлії Тимошенко. Своє рішення він пояснив тим, що «у партії перебувають люди, засуджені раніше за групові зґвалтування, злодії, шахраї». Ця заява з'явилася у розпал скандалу навколо розбещення неповнолітніх у Криму. Згодом кримінальну справу було закрито через відсутність події злочину.

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сколихнув соцмережі гучною заявою: він стверджує, що його родина отримує прямі погрози від українців. Політик навіть записав драматичний ролик, де застерігає своїх близьких від небезпеки.

Варто зазначити, що Угорщина не вперше обмежує вʼїзд відомим українцям на свою територію. Влітку минулого року угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Згодом командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді прокоментував заборону угорської влади на в'їзд до країни.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу з нагоди річниці угорської революції 1848-1849 років різко висловився про Україну. Він заявив, що угорцям на майбутніх виборах доведеться обирати між його урядом і політикою президента України Володимира Зеленського.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримає того переможця парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, хто не буде союзником російського диктатора Володимира Путіна і хто хоче будувати добросусідські відносини з Києвом.

