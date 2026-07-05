Зеленський розповів, що спонукає Росію продовжувати війну

Зеленський переконаний, що світ має необхідну кількість і якість ППО. Але потрібні рішення для передачі їх Україні

Затримка поставок ракет для української протиповітряної оборони коштує людських життів

Будь-яке зволікання Заходу з допомогою Україні, зокрема з ракетами для української ППО спонукає Росію воювати далі. Як інформує «Главком», про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 5 липня.

«Окремо для партнерів: будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для «патріотів» – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі», – сказав він.

Зеленський переконаний, що світ має необхідну кількість і якість ППО. Але потрібні рішення для передачі їх Україні.

«І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для «патріотів» не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах «патріотів», в Україні», – закликав глава держави.

На його думку, політичною волі США вистачило би, щоб дефіцит ППО заповнити.

«Але поки що недостатньо такої підтримки», –поскаржився Зеленський.

Він додав, що хоче «достойно закінчити цю війну» і закінчити її «реальним миром».

«Зараз вже ми кожну добу забезпечуємо результати наших далекобійних санкцій по Росії, також санкцій середньої дальності важливо, щоб наші люди в Криму та в інших частинах окупованої території України розуміли, що українська мета тільки в тому, щоб зробити продовження окупації для окупанта максимально непідйомно. І ми це робимо», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що завершення війни проти України залежить виключно від волі російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року. Він переконаний, що для цього потрібне бажання лише кількох людей, які ухвалюють ключові рішення.

До слова, російський диктатор Володимир Путін під час преспідходу за підсумками свого візиту до Казахстану зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України.

Очільник Кремля зауважив, що хоча називати конкретні терміни припинення бойових дій наразі неможливо, поточна ситуація на полі бою нібито дає Росії повне право стверджувати, що конфлікт стрімко наближається до свого фіналу.