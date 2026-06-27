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Один із авторів Конституції: текст гімну України треба міняти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Один із авторів Конституції: текст гімну України треба міняти
Михайло Косів наполягає на перегляді тексту Гімну
фото: glavcom.ua

«Ще нам, браття молодії...», – це абсурд, вважає Михайло Косів

Народний депутат п’яти скликань, автор Преамбули Конституції України Михайло Косів наполягає на перегляді тексту Гімну. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Ще нам, браття молодії...» – це абсурд. А чому тільки молодим? Тому необхідно відновити автентичний текст гімну, бо в Україні представники різних національностей – це теж громадяни України, це теж частина українського народу. І там треба написати: «Ще нам, браття українці, усміхнеться доля», – наполягає Косів.

Зауважимо: з початку широкомасштабного вторгнення з’явилося кілька варіацій від народних депутатів стосовно осучаснення Гімну України. Наприклад, обраниця Людмила Буймістер хоче змінити перші два рядки куплету гімну.

Нардепи-«слуги» Іван Юнаков та Георгій Мазурашу мають намір переписати весь гімн, залишивши старий лейтмотив.

Ще є законопроєкт, яким пропонується замінити словосполучення «браття молодії» на «браття українці».

Крім того, екснардеп Косів вважає, що у Конституції треба прописати, що Державним гербом України є тризуб. Наразі ж стаття 20 Основного Закону звучить так: «Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України».

«Терміну «тризуб», як бачите, там зовсім немає. До речі, кілька років читав у ЗМІ, що парламент розгляне варіант законопроєкту про великий Державний Герб (перше читання припало на День незалежності, 24 серпня 2021 року – «Главком»). На мою думку, не треба нічого вигадувати: єдиний символ на всіх документах з часів князя Володимира Великого – це тризуб. Це і є державний герб України. Крапка», – додав Михайло Косів.

Окремо колишній нардеп пригадав, як тридцять років тому парламентарі дискутували щодо того, який вигляд повинен мати Державний Прапор. Зокрема, депутати-комуністи наполегливо намагалися впихнути третій колір (окрім, жовто-блакитного) прапора – червоний.

«Свої докази (комуністи, – «Главком») підкріплювали тим, що козаки також мали прапори з рожевим, малиновим кольором. Щоб «збити» цю абсурдну ідею з додатковим кольором, довелося підключати, здається, тодішнього посла України, здається, в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він переконав українських парламентарів приблизно таким формулюванням: «Я представляю Україну в арабському світі. У мене на посольстві висить синьо-жовтий прапор. І всі знають, що це прапор Української держави. То що ж: я приїжджаю в посольство, і маю міняти прапор? А тоді мені скажуть: «Чекай, а ваша держава існує чи вже вашої держави немає?». Адже прапор – це символ держави». Подіяло», – наголосив Косів.

Додамо, що 28 червня 2026 року Україна відзначатиме 30-річницю з дня ухвалення своєї Конституції.

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Теги: депутат прапор українці посольство День Незалежності держава Україна Георгій Мазурашу герб Людмила Буймістер

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