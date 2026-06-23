Президент Польщі визнавав право українців самостійно обирати національних героїв

Навроцький: Якщо для них героєм є Степан Бандера чи Роман Шухевич, поляки не вибиратимуть назви для українських вулиць

Кароль Навроцький у 2023 році казав, що поляки не збираються втручатися у внутрішні справи України

У 2023 році нинішній президент Польщі Кароль Навроцький заявляв, що українці мають повне право самостійно обирати своїх національних героїв і формувати власну історичну пам'ять. Про це пише «Главком».

Перебуваючи на посаді голови Інституту національної пам'яті Польщі, він наголошував, що поляки не збираються втручатися у внутрішні справи сусідньої держави чи обирати назви для українських вулиць.

Навроцький чітко зазначав, що якщо для українського суспільства героями є Степан Бандера або Роман Шухевич, то він, як очільник профільного польського інституту, не має до цього жодних претензій.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Крім того, скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів.