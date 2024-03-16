Дві сторони абсолютної влади (у контексті «виборів» у РФ)

Авторитарні режими, побудовані на силі та придушенні будь-якої конкуренції, ніколи не призводять до розвитку своїх держав

Так звані «вибори» в Росії лише за назвою (а за фактом – прагнення влади продемонструвати стелю підтримки військового курсу), прогнозовано, продемонстрували певний абсолютизм чинного режиму. Ні конкурентів, ні ЗМІ, ні дискусії. Хіба що питання явки обговорюється як завдання.

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І, тим не менш, авторитаризм і тотальний контроль мають і зворотний бік. Його прояв – питання часу. Влада, як відомо, це категорія, яка проявляється за наявності аудиторії. Грубо кажучи, влада розташована/проявляється по обидва боки взаємовідносин – влада лідера над рештою і влада решти над лідером. Тобто, реагування/фітбек як контрвлада.

Коли у влади в такому фітбеку немає необхідності (зручно, коли спочатку «консервативна більшість», а потім «глибинний народ» як запорука відсутності реакції, окрім загальної згоди), і завдання полягає лише в тому, щоб пригнічувати і контролювати, цей підхід працює. Коли завдання виходять за цю рамку, щось може піти не так.

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Авторитарні режими, побудовані на силі та придушенні будь-якої конкуренції, ніколи не призводять до розвитку своїх держав. Вони навіть не ставлять такого завдання. Цей підхід, і я вже колись про це писала, добре описує термін Гавела «влада безвладних». Йдеться про те, що один лише лише авторитарний стиль і механізми примусу при ірраціональних системах, де немає конкуренції і пригнічується ініціатива, ніколи не призведе до розвитку.

Путін утримує свій режим на «владі безвладних». Для утримання режиму цього, напевно, достатньо. Для інших завдань – ні.

У цій війні, я в цьому переконана, переможе той, чий формат держави буде перспективнішим і прогресивнішим. Хоч би як нам складно було, в Україні, незважаючи на війну і все ще слабкі інституції, на рівні ініціативи працюють і пропозиції зверху (від влади/політиків), і пропозиції знизу (від суспільства). У Росії ж сама ініціатива часто карається.

Окремо про «вибори» на окупованих територіях. Те, що російська влада хоче показати як надбавку до «легітимності» курсу війни (мовляв, і новоприєднані до РФ українські території «голосують»; а «голосувати» в Росії, як відомо, можна тільки за владу), прямо навпаки, має стати її слабким, вразливим місцем. Тут немає жодних сумнівів у порушенні всіх норм міжнародного права, та й у воєнних злочинах РФ щодо українських громадян (нещодавній звіт спеціальної комісії ООН щодо ситуації на окупованих територіях якраз про це), а отже, вибори не є легітимними (оскільки легальна, їхня юридична складова, була з явними порушеннями міжнародного права).