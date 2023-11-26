Шмигаль: Росія вкрала з України зерна на $1 млрд

Україна залишається важливим учасником глобальної продовольчої безпеки, незважаючи на ці втрати

Росіяни вивезли з тимчасово окупованих регіонів України зерна на суму щонайменше 1 млрд доларів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає пресслужба Кабміну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Окупанти підготували технічні засоби, щоб щодня викрадати і вивозити із захоплених територій по 12 тисяч тонн зерна. Їм вдалося це частково, тому що героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають – це мільйони тонн зернових на суму близько 1 млрд доларів», – Заявив Шмигаль.

Шмигаль також додав, що Україна залишається важливим учасником глобальної продовольчої безпеки, незважаючи на ці втрати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними глави уряду, прогнозований урожай в Україні цього року становитиме 79 млн тонн, що на 10% більше від минулорічних показників.

В рамках президентської ініціативи Grain from Ukraine вже було відправлено 170 тисяч тонн продовольства до країн Африки, таких як Ефіопія, Сомалі та Кенія, а ще 25 тисяч тонн готуються до відправлення до Нігерії.

Нагадаємо, Вільнюс закликав Європейський Союз використовувати балтійські порти для експорту українського зерна після того, як Росія вийшла з «зернової угоди» і почала знищувати портову структуру України.