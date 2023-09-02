«СВО» вже всередині Росії

Роспропаганда, починаючи з 2014 року, постійно лякала бунтом українських батальйонів

Кадиров вирішив публічно підкреслити любов та лояльність Путіну, заявивши, що «готовий померти за нього, є його солдатом, належить Росії і буде виконувати будь-які накази Путіна, навіть якщо результатом стане його смерть» (цитує FT його допис у соцмережах).

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Мабуть, щось тривожить Кадирова після смерті Пригожина. Раз він не про свого коня говорить (маю на увазі умовно, а не буквально), а про відданість.

Станом на зараз у Кадирова, ніби, все норм, родич його навіть відхопив собі Данон. Але хто його зна, як далі піде. Де-факто, Росія уже ступила на шлях процесу внутрішніх СВО. Буде бадьоро.

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Роспропаганда, починаючи з 2014 року, постійно лякала бунтом українських батальйонів. Але бумеранг розпорядився так, що Кремль отримав псевдо/заколот ЧВК Прогожина.

Днями Путін підписав указ, згідно з яким найманці ЧВК «Вагнер» та інші найманці мають прийняти присягу російській державі. Мабуть, таким чином внутрішнє питання ЧВК вирішено.

Але є й багато інших пропагандистських звинувачень Росії на адресу України – хунта, етнічні конфлікти, сепаратизм і тд – з якими, за законом бумерангу, РФ неодмінно зіштовхнеться.