Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

«СВО» вже всередині Росії

glavcom.ua
Кадирова щось тривожить після смерті Пригожина?
фото з відкритих джерел

Роспропаганда, починаючи з 2014 року, постійно лякала бунтом українських батальйонів

Кадиров вирішив публічно підкреслити любов та лояльність Путіну, заявивши, що «готовий померти за нього, є його солдатом, належить Росії і буде виконувати будь-які накази Путіна, навіть якщо результатом стане його смерть» (цитує FT його допис у соцмережах).

Мабуть, щось тривожить Кадирова після смерті Пригожина. Раз він не про свого коня говорить (маю на увазі умовно, а не буквально), а про відданість.

Станом на зараз у Кадирова, ніби, все норм, родич його навіть відхопив собі Данон. Але хто його зна, як далі піде. Де-факто, Росія уже ступила на шлях процесу внутрішніх СВО. Буде бадьоро.

Роспропаганда, починаючи з 2014 року, постійно лякала бунтом українських батальйонів. Але бумеранг розпорядився так, що Кремль отримав псевдо/заколот ЧВК Прогожина.

Днями Путін підписав указ, згідно з яким найманці ЧВК «Вагнер» та інші найманці мають прийняти присягу російській державі. Мабуть, таким чином внутрішнє питання ЧВК вирішено.

Але є й багато інших пропагандистських звинувачень Росії на адресу України – хунта, етнічні конфлікти, сепаратизм і тд – з якими, за законом бумерангу, РФ неодмінно зіштовхнеться.

Читайте також: Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Рамзан Кадиров сепаратизм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін визнав, що найманці «Вагнера» повністю фінансувалися з російського бюджету
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
3 серпня, 13:40
Сі Цзіньпін підтримає мирний план Зеленського? Як Китай змінює риторику щодо війни
Сі Цзіньпін підтримає мирний план Зеленського? Як Китай змінює риторику щодо війни
3 серпня, 17:40
Туреччина прагне відродити зернову угоду в «розширеному масштабі» як крок до миру в Україні
Ердоган зробив нову пропозицію для відродження зернової угоди
9 серпня, 14:56
Після останніх атак на їх кораблі, росіяни зрозуміли, що у них немає жодної «тихої гавані»
Жодна страхова скоро не захоче страхувати танкери з російською нафтою – військовий експерт
11 серпня, 16:06
Михайло Фрідман підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом
Вивів в офшор понад 700 млн грн. Ексвласник «Альфа-банку» отримав підозру
18 серпня, 14:37
Прапор вільного Смоленська, презентований на пресконференції. Варшава, 13 серпня 2023 року
Депутат РФ створив рух за відокремлення Смоленської області від Росії
14 серпня, 11:58
Ан-124-100 зі складу «224 льотний загін» міноборони РФ
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Трамп раніше називав Путіна «розумним хлопцем», який «зробив величезну помилку»
«Ділитиму золотий люкс із Володимиром»: Трамп пожартував про втечу до Росії
22 серпня, 11:29
Путін не залишав Росію після того, як суд у Гаазі оголосив про ордер у березні
Путін вперше після видачі ордера МКС на його арешт планує поїхати за кордон – Bloomberg
29 серпня, 17:56

Олеся Яхно

«СВО» вже всередині Росії
«СВО» вже всередині Росії
Захід серйозно ризикує, якщо війна в Україні затягнеться
Захід серйозно ризикує, якщо війна в Україні затягнеться
Росію можуть очікувати мігрантські бунти
Росію можуть очікувати мігрантські бунти
Скандал з НАТО. Чому ми маємо гостро реагувати на подібні речі
Скандал з НАТО. Чому ми маємо гостро реагувати на подібні речі
Північна Корея готується до війни. Але проти кого?
Північна Корея готується до війни. Але проти кого?
Серпень-2008. Провісник війни проти України
Серпень-2008. Провісник війни проти України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Ще одна країна вступила у відкритий конфлікт із Китаєм через географію
7028
У Німеччині чоловік скинув з мосту дитину з України
6979
На Путіна має вплив лише одна людина
6317
Удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки атаки
6128
У Кам’янському жінки побажали військовому смерті за зауваження: чим закінчилась історія
6086
Рада знайшла нове джерело фінансування армії

Новини

Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
Сьогодні, 11:07
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
Сьогодні, 06:37
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Сьогодні, 05:26
2 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту