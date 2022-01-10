Ціни на газ у Європі знову зростають
Вартість лютневих ф'ючерсів під час відкриття торгів становила $1034
Ціни на газ у Європі знову піднялися вище за $1 тис. за тисячу кубометрів палива. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.
Вартість лютневих ф'ючерсів під час відкриття торгів становила $1034.
Протягом торгів у понеділок, 10 січня, газові котирування показували волатильність, коливалися у діапазоні $965-1070.
Ціна закриття склала $1010, що на два відсотки нижче за розрахункову вартість п'ятниці.
Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.
До слова, Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи.
Раніше президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».
Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.
До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.
Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.
Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.
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