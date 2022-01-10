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    Ціни на газ у Європі знову зростають

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    Ціна на газ в Європі знову перевищила $1 тис. - Ціни на газ у Європі знову зростають
    Ціна на газ в Європі знову перевищила $1 тис.
    фото з відкритих джерел

    Вартість лютневих ф'ючерсів під час відкриття торгів становила $1034

    Ціни на газ у Європі знову піднялися вище за $1 тис. за тисячу кубометрів палива. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

    Вартість лютневих ф'ючерсів під час відкриття торгів становила $1034.

    Протягом торгів у понеділок, 10 січня, газові котирування показували волатильність, коливалися у діапазоні $965-1070.

    Ціна закриття склала $1010, що на два відсотки нижче за розрахункову вартість п'ятниці.

    Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

    До слова, Польща звинуватила Росію у газовому шантажі Європи.

    Раніше президент Росії Володимир Путін на нараді про проходження осінньо-зимового опалювального сезону заявив, що постачання газу до Європи розпочнеться після ухвалення рішення про запуск газопроводу «Північний потік-2».

    Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

    Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

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    Теги: газ тарифи ціни ГТС
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    Ціни на газ у Європі знову зростають