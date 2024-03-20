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Кулеба пояснив, як надання боєприпасів вплине на перебіг війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба пояснив, як надання боєприпасів вплине на перебіг війни в Україні
Кулеба відповів на слова політиків, які вважають, що постачання боєприпасів для ЗСУ є «марним»
фото з відкритих джерел

За словами Кулеби, Україна без боєприпасів зуміла звільнити 50% окупованих територій

МЗС України зробило нову заяву щодо передачі снарядів Україні, відповівши тим, хто вважає постачання боєприпасів ЗСУ «марними». Про це в інтерв'ю виданню La Stampa повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Коли ви говорите, що перемогти Росію неможливо, і тому допомога нам буде марною, подивіться на військові кораблі, потоплені біля наших берегів, і на мільйони тонн товарів, що експортуються морем», – каже він.

Міністр закордонних справ України вказав і ще на один важливий момент.

«Країна без боєприпасів зуміла звільнити 50% окупованих територій», – констатував Кулеба.

Нагадаємо, Чехія різко засуджує Росію за її дії в Україні і закликає Захід посилити військову допомогу Києву. Для цього Прага домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування. Усього на закупівлю 1,5 млн боєприпасів потрібно близько 3 млрд євро. При цьому Німеччина вже дала на це 500 млн євро, а США не беруть участі в цій ініціативі.

Як повідомлялося, боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

Раніше стало відомо, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляють «Чеські новини».За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.

До слова, Україна очікує, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії.

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Теги: Дмитро Кулеба МЗС війна боєприпаси

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