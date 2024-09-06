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У Білому домі закликали Путіна припинити втручатися у вибори США

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Білому домі закликали Путіна припинити втручатися у вибори США
Кірбі наголосив, що Путін повинен припинити говорити про наші вибори, і крапка
фото з відкритих джерел

У США радять Росії припинити втручатися у президентські вибори 

Білий дім гостро розкритикував публічні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо підтримки кандидатів на президентських виборах у Сполучених Штатах. Адміністрація США вимагає від Кремля припинити будь-які спроби впливу на американський політичний процес. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Вашингтон негативно сприйняв висловлювання Путіна про його симпатії до віцепрезидента Камали Гарріс.

Кірбі підкреслив, що Путін не повинен втручатися у вибори в США, наголосивши:

«Єдиний народ, який повинен визначати наступного президента Сполучених Штатів – це американський народ».

Кірбі додав, що США були б вдячні, якби Путін «припинив говорити про наші вибори» та втручатися в них будь-яким чином.

Нагадаємо, США хочуть забезпечити Україні сильну позицію на переговорах – Джон Кірбі.

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Теги: США вибори

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