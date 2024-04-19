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Американський дипломат прокоментував чутки про неофіційні перемовини Москви і Вашингтона щодо України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Американський дипломат прокоментував чутки про неофіційні перемовини Москви і Вашингтона щодо України
Вільям Тейлор: Якщо США виконають свою роботу, то до кінця року Україна матиме можливості відкинути росіян назад
фото з відкритих джерел

Експосол Тейлор: «Ми не робимо цього, не говоримо з росіянами щодо України»

Ніхто не може говорити з росіянами про Україну, якщо українці не присутні за столом переговорів. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, американці не проводять таємних перемовин з росіянами щодо України, адже «ніхто не повинен говорити з росіянами про цю війну, якщо українці не говорять про це».

«Люди, як працюють зі мною, мають власні думки, погляди, вони поділяють думку, що ми маємо підтримувати українців у їхній боротьбі проти росіян, щоб допомогти українцям виграти, завдати поразки росіянам», – наголосив Тейлор.

Також експосол спробував спрогнозувати ситуацію в Україні до кінця 2024 року. На його думку, багато залежатиме від США, від того, як завершиться голосування щодо законопроєкту у Палаті представників, який потім має надійти до президента Байдена на підпис.

«Цей закон дозволить Пентагону надати Україні озброєння, яке вона потребує, щоб захистити нинішні лінії і не дати можливість росіянами просуватися вперед, забезпечити дуже надійну оборону. І потім українці матимуть можливість відновитися, потренуватися, переозброїтися, отримати F-16, Atamacs, нові спроможності, включаючи дрони, створити нові формування», – пояснив віцепрезидент Інституту миру США.

Вільям Тейлор підсумував, що якщо США виконають свою роботу, то до кінця року Україна матиме можливості відкинути росіян назад.

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував Конгресу зобов'язати президента США Джо Байдена надати Україні ракети Atacms.  У документі пропонується вимагати від президента Байдена доставити Україні Atacms великої дальності «якомога швидше». Таким чином Україна зможе захистити себе і досягти перемоги над Росією.

Нагадаємо, що з'явився повний текст законопроєкту щодо надання військової та економічної допомоги Україні. Так, документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд.

Також відомо, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

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Теги: закон українці Україна озброєння Вільям Тейлор

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