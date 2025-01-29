Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Четвертий за величиною в РФ: деталі про нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Четвертий за величиною в РФ: деталі про нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони
29 січня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Кстово
фото: скріншот з відео

Завод у місті Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік

У ніч проти 29 січня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижегородської області РФ. Він здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«НПЗ в Кстові, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії», – йдеться у повідомленні.

Коваленко додав, що нафтопереробний завод виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Зокрема, за словами очільника ЦПД, об'єкт є важливий для армії РФ.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Окрім того, атаки зазнала і Смоленська АЕС.

Теги: росія росіяни нафта завод безпілотник війна Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Консолі PlayStation від Sony і Xbox від Microsoft потраплять до 16-го пакету санкцій
Заборона постачання ігрових приставок? Євросоюз готує нові санкції для РФ – ЗМІ
Вчора, 16:24
Трамп під час зустрічі з Путіним у Гельсінкі у 2018 році
Трамп підіймає ставки у переговорах з Путіним
23 сiчня, 12:18
Захисник воював на Миколаївському, Херсонському, Словʼянському, Запорізькому напрямках
Пропав безвісти у П'ятихатках. Згадаймо старшого солдата Вʼячеслава Безпятчука
18 сiчня, 09:00
Помічник диктатора заявив, що Росія не збирається повертати захоплені українські території
Кремль повідомив, з ким Путін говоритиме про завершення війни в Україні
14 сiчня, 16:18
Відтепер сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район, де фіксується потенційна загроза
На Черкащині зміниться система оповіщення про тривоги
10 сiчня, 09:13
Зеленський подякував прем’єр-міністерці за позитивне рішення щодо наступного пакету підтримки
Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі
9 сiчня, 22:48
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що за підсумками 11 місяців 2024 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Мексикою становив $261,4 млн
Посол України: Сподіваємося на зміну позиції Мексики щодо війни
7 сiчня, 15:33
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 60 дронів
3 сiчня, 09:30
«Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа», – наголосили у міськраді
Поліція назвала імʼя росіянина, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром
30 грудня, 2024, 14:14

Соціум

Пілотів літаків злякав загадковий об'єкт у небі над Стамбулом
Пілотів літаків злякав загадковий об'єкт у небі над Стамбулом
Четвертий за величиною в РФ: деталі про нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони
Четвертий за величиною в РФ: деталі про нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони
Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів
Міноборони РФ заявило про атаку понад сотні українських дронів
На Алясці розбився американський винищувач F-35
На Алясці розбився американський винищувач F-35
Що таке DeepSeek і чому він викликав паніку на ринку штучного інтелекту
Що таке DeepSeek і чому він викликав паніку на ринку штучного інтелекту
Париж потерпає від хвилі «безпрецедентного шахрайства» із квитками до музеїв
Париж потерпає від хвилі «безпрецедентного шахрайства» із квитками до музеїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
71K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
44K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
43K
Посадовиця МСЕК Львівщини, за яку взялися правоохоронці, задекларувала коштовну Божу матір
38K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору

Новини

Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Сьогодні, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Сьогодні, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua