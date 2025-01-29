Четвертий за величиною в РФ: деталі про нафтопереробний завод у Кстові, який атакували дрони

Завод у місті Кстово здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік

У ніч проти 29 січня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижегородської області РФ. Він здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

«НПЗ в Кстові, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії», – йдеться у повідомленні.

💥Зафіксовано влучання в районі промзони в місті Кстово Нижньогородської області рф pic.twitter.com/YgVnvULyZT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 29, 2025

Коваленко додав, що нафтопереробний завод виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Зокрема, за словами очільника ЦПД, об'єкт є важливий для армії РФ.

Нагадаємо, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Окрім того, атаки зазнала і Смоленська АЕС.