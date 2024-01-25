Росія часто сама збиває свої літаки

В усіх бідах війни є тільки одна винна сторона – РФ

Росія не перший раз робить провокаціі і вбиває українських полонених і звинувачує потім українських військових.

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Збиті літаки

24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгення, російська ППО збила російський військово-транспортний літак Ан-26 біля села Девіца Воронізьскоі області.

Усього під час війни зафіксовано понад 10 випадків знищення своїх літаків та гелікоптерів самою російською ППО, деякі з них широко відомі та зафіксовані на відео.

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18 липня 2023 року над окупованим Алчевськом Луганської області на відео потрапив момент знищення російською ППО літака Су-34.

14 січня 2024 року над Азовським морем приблизно у 150 км від лінії фронту був збитий російський літак А-50 (літаючий радар на базі Іл-76), більшість російських медіа заявили, що літак був збитий російською ППО. Прес-секретар Путіна Дмитро Песков заявив, що Україна до знищення А-50 непричетна.

Вбивства полонених

28 липня 2022 року у будинку утримання українських військовополонених у селі Оленівка Донецької області був підірваний вибуховий пристрій. 53 українських полонених загинули, 130 поранено. У підриві будинку росіяни звинуватили українську армію, хоча ніяких доказів не навели. З розповіді виживших полонених, які вижили, вибух не був результатом обстрілу, а виглядав як закладка потужної бомби, яку могли встановити тільки самі росіяни.

Випадків вбивства полонених росіянами – десятки, деякими вони хизуються та викладають в інтернет.

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Російська пропаганда постійно розповсюджує тему, що ніби Україна не хоче обмінів полоненими – і так росіяни робили починаючи з 2014 року, щоб спровокувати невдоволення діями української влади в українському суспільстві. Тоді теж обмінів не було роками.

В усіх бідах війни є тільки одна винна сторона – РФ.