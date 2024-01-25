Головна Думки вголос Юрій Бутусов
search button user button menu button
Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Росія часто сама збиває свої літаки

glavcom.ua
У Білгородській області РФ 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76
колаж: glavcom.ua

В усіх бідах війни є тільки одна винна сторона – РФ

Росія не перший раз робить провокаціі і вбиває українських полонених і звинувачує потім українських військових.

Збиті літаки

24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгення, російська ППО збила російський військово-транспортний літак Ан-26 біля села Девіца Воронізьскоі області.

Усього під час війни зафіксовано понад 10 випадків знищення своїх літаків та гелікоптерів самою російською ППО, деякі з них широко відомі та зафіксовані на відео.

18 липня 2023 року над окупованим Алчевськом Луганської області на відео потрапив момент знищення російською ППО літака Су-34.

14 січня 2024 року над Азовським морем приблизно у 150 км від лінії фронту був збитий російський літак А-50 (літаючий радар на базі Іл-76), більшість російських медіа заявили, що літак був збитий російською ППО. Прес-секретар Путіна Дмитро Песков заявив, що Україна до знищення А-50 непричетна.

Вбивства полонених

28 липня 2022 року у будинку утримання українських військовополонених у селі Оленівка Донецької області був підірваний вибуховий пристрій. 53 українських полонених загинули, 130 поранено. У підриві будинку росіяни звинуватили українську армію, хоча ніяких доказів не навели. З розповіді виживших полонених, які вижили, вибух не був результатом обстрілу, а виглядав як закладка потужної бомби, яку могли встановити тільки самі росіяни.

Випадків вбивства полонених росіянами – десятки, деякими вони хизуються та викладають в інтернет.

Російська пропаганда постійно розповсюджує тему, що ніби Україна не хоче обмінів полоненими – і так росіяни робили починаючи з 2014 року, щоб спровокувати невдоволення діями української влади в українському суспільстві. Тоді теж обмінів не було роками.

В усіх бідах війни є тільки одна винна сторона – РФ.

Читайте також: Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна літак росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місце падіння літака
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
Вчора, 17:40
Українців в РФ було приречено на русифікацію
Навіщо Зеленському указ про українців у РФ: роз'яснення Центру протидії дезінформації
23 сiчня, 14:03
Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Норвезький генерал закликав НАТО готуватися до нападу Росії
23 сiчня, 03:20
Доходи Росії у 2023 році від продажу нафти та газу становили 8,82 трлн рублів
Гетманцев розповів, скільки ще років РФ зможе підтримувати війну
13 сiчня, 11:17
Сили ППО збили над Черніговом ворожу ракету
Ракетна атака на Чернігів: у місті є пошкодження
13 сiчня, 08:48
Через ворожий обстріл у сільській школі виникла пожежа
На Харківщині окупанти вбили керованими авіабомбами 48-річну жінку (фото)
10 сiчня, 16:23
Ракета зруйнувала навчальні заклади Курахового
Опівночі окупанти вдарили ракетами по Кураховому: центр міста в руїнах (фото)
4 сiчня, 06:16
Експерт зазначив, що ЗСУ отримали далекобійні ракети з вищою дальністю, адже в іншому разі Україні було б важко знищити «Новочеркаськ»
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
28 грудня, 2023, 17:00
Російська економіка потроху йде на дно
Чи працюють санкції? Погані новини для економіки РФ
26 грудня, 2023, 17:01

Юрій Бутусов

Росія часто сама збиває свої літаки
Росія часто сама збиває свої літаки
Чи втратить Суркіс звання почесного громадянина Харківщини?
Чи втратить Суркіс звання почесного громадянина Харківщини?
Найважливіша спеціальність на війні
Найважливіша спеціальність на війні
Ракета точно уразила російський штаб. Знищення центру управління «Днепр»
Ракета точно уразила російський штаб. Знищення центру управління «Днепр»
Трагедія у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Війна все спише?
Трагедія у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Війна все спише?
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
13K
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
7738
Катастрофа Іл-76. Які заяви зробила Україна та Росія (фото, відео)
7713
Чому Бог допускає страждання України?
7642
Воювати свідкам Єгови чи ні? Суд ухвалив сенсаційне рішення
7428
Прем'єр-міністр Шмигаль йде під суд. Що відомо про справу?

Новини

Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Сьогодні, 04:50
Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua