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Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
фото: Віктор Мартиненко/facebook

«Люди читають ср*кою», – священник ПЦУ  Віктор Мартиненко розлютився, що українці негативно сприйняти його пост про зустріч із митрополитом Павлом

Священник ПЦУ Віктор Мартиненко з Волині відвідав митрополита УПЦ МП Павла (Петро Лебідь), якого обвинувачують у запереченні збройної агресії РФ і розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Фото зустрічі Мартиненко виклав у Facebook.

«Відвідав сьогодні людину, з якою мав, маю та, вочевидь, матиму розбіжності у поглядах на багато речей... Але, ми знайомі понад три десятиліття! Це – священник який, колись, вперше завів мене у вівтар», – пише Мартиненко.

Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу фото 1
скріншот: Віктор Мартиненко/facebook

Священник ПЦУ передав Павлу подарунок від владики Екзарха. «Принагідно, передав владиці Павлу братські вітання та особистий подарунок від владики Екзарха, єпископа Команського Михаїла – примірники Апостола, виданого Ставропігією, що презентуватимуться післязавтра», – йдеться у повідомленні.

Користувачів соцмереж обурив вчинок Віктора Мартиненка.

Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу фото 2
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу фото 3
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу фото 4
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу фото 5
скріншот коментарів

У відповідь на усі негативні коментарі Віктор Мартиненко написав новий пост у Facebook. У ньому він наголосив, що мав та має різні погляди з митрополитом Павлом Лебедем.

«Не знаю, писати то, чи ні. Чесно не знаю. Бо люди читають ср*кою. Ср*кою люди читають! Тож для тих, хто прочитав мій попередній допис не розумом, а ср*кою, розтолкую по пунктах: 1. У першому реченні вчорашнього посту, я написав, що мав, маю і матиму різні погляди з митрополитом Павлом Лебедем. Ніде і ніяк я не сказав, що солідаризуюся або виправдовую його слова чи вчинки. Також я не сказав що міняю своє ставлення до тих слів чи вчинків», – йдеться у повідомленні.

Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу фото 6
скріншот: Віктор Мартиненко/facebook

Мартиненко зазначив, що раніше мав конфлікт із митрополитом, тому вирішив примиритися: «Я зробив це не від ПЦУ, Ставропігії, батьківського комітету, ОСББ, чи садового товариства. Я як людина прийшов примиритися з іншою людиною, з якою був у особистому, та навіть публічному конфлікті».

Нагадаємо, що раніше суд продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі. Запобіжний захід Лебедю обрали у квітні.

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Теги: Московська церква в Україні православна церква церква

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