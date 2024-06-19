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Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про військову поліцію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про військову поліцію
Військову поліцію заплановано створити як військове формування з правоохоронними функціями
фото з відкритих джерел

Рішення про створення військової поліції у першому читанні підтримали 247 народних обранців

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За відповідний законопроєкт проголосували 247 народних обранців.

Військову поліцію пропонується створити як військове формування з правоохоронними функціями, що матиме завданням забезпечення правопорядку і військової дисципліни. Цей законопроєкт зареєстрували народні депутати від монобільшості та групи «Довіра».

Крім того, Геращенко назвала створення військової поліції «ще одним репресивним органом». 

«При цьому, що в Україні немає військових судів і військової прокуратури, військова поліція буде ще одним репресивним органом проти самих військовослужбовців і поліцейських», – написала Геращенко.

Нагадаємо, голова правоохоронного комітету Верховної Ради Сергій Іонушас ініціював створення в Україні військової поліції. Відповідний законопроєкт №6569-д було зареєстровано в парламенті 31 травня.

«Метою законопроекту є створення законодавчих підстав та правових засад діяльності Військової поліції як військового формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, та який основним своїм завданням має забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту», – йдеться у пояснювальній записці.

Як повідомлялося, Міноборони підтримує законопроєкт про створення військової поліції та закликає народних депутатів визначити його пріоритетним.

Раніше повідомлялося, що в Україні може з’явитись новий вид поліції.

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Теги: поліція депутат Верховна Рада Ірина Геращенко

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