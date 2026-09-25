Адвокати Крупи шукали «гріхи» судді, щоб зірвати процес: що з цього вийшло

Суддя Денис Коваленко не влаштовував захисників сім’ї обвинувачених з Хмельницького

Сьогодні Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви адвокатів сім’ї ексголови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи про відвід судді Дениса Коваленка, якому дісталася резонансна справа. Як передає кореспондент «Главкома» із зали суду, сторона захисту поскаржилася на суддю Коваленка, який начебто обмежував їх у процесуальних правах.

Також адвокати Крупи мали претензії до поведінки служителя Феміди. Тому під час вирішення питання відводу судді Коваленку сторона захисту наполягала на дослідженні аудіо- та відеозапису попереднього засідання, щоб перевірити обставини, на які вони посилалися.

Крім того, один із захисників повідомив, що перед підготовчим засіданням звернувся до Апеляційної палати ВАКС із клопотанням про зміну підсудності справи. Ідеться про бажання одного з обвинувачених, а саме сина Тетяни Крупи Олександра, спробувати перенести розгляд справи з антикорупційного суду до іншої судової інстанції. Поки немає кінцевого рішення апеляції, адвокат просив суддю Коваленка відкласти підготовче засідання. Однак той відмовив. Цей факт теж став підставою для заяви про відвід судді.

25 вересня заяву про відвід розглянула суддя ВАКС Оксана Гуцал. Оскільки клопотання про відвід не було задоволено, то за розгляд обвинувального акту знову береться суддя Денис Коваленко.

Додамо, що на сьогоднішнє засідання не прибули обвинувачені Тетяна Крупа, Володимир Крупа та Олександр Крупа. Як стало відомо, вони просили провести розгляд без їхньої участі та довірили представляти свої інтереси адвокатам. Також проігнорував засідання прокурор САП.

Раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох членів родини. За версією слідства, протягом 2020-2024 років Тетяна Крупа незаконно збагатилася приблизно на 160 млн грн. НАБУ стверджує, що до схеми вона залучила чоловіка та сина.

Частину коштів, як вважає слідство, Крупа легалізувала через фіктивний продаж нерухомості. Надалі за сприяння чоловіка гроші вивезли за кордон та розмістили на рахунках в іноземних банках. Йдеться про період, коли Крупа очолювала комунальний заклад охорони здоров'я «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та була депутаткою Хмельницької обласної ради.

Окреме кримінальне провадження стосується невістки Крупи Катерини. Суд розглядає обвинувальний акт щодо неї за статтею про декларування недостовірних відомостей. За даними Державного бюро розслідувань, колишня посадовиця Міністерства юстиції не задекларувала $540 тис. на рахунку в австрійському банку.

Нагадаємо, справа Тетяни Крупи набула розголосу восени 2024 року. 4 жовтня ДБР повідомило про викриття тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці виявили майже $6 млн готівкою у різних валютах, а також медичні документи та списки з прізвищами й діагнозами.

5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.