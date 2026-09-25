Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Адвокати Крупи шукали «гріхи» судді, щоб зірвати процес: що з цього вийшло

Данило Муринський
glavcom.ua
Данило Муринський
google social img telegram social img facebook social img
Адвокати Крупи шукали «гріхи» судді, щоб зірвати процес: що з цього вийшло
фото: glavcom.ua

Суддя Денис Коваленко не влаштовував захисників сім’ї обвинувачених з Хмельницького

Сьогодні Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви адвокатів сім’ї ексголови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи про відвід судді Дениса Коваленка, якому дісталася резонансна справа. Як передає кореспондент «Главкома» із зали суду, сторона захисту поскаржилася на суддю Коваленка, який начебто обмежував їх у процесуальних правах.

Також адвокати Крупи мали претензії до поведінки служителя Феміди. Тому під час вирішення питання відводу судді Коваленку сторона захисту наполягала на дослідженні аудіо- та відеозапису попереднього засідання, щоб перевірити обставини, на які вони посилалися.

Крім того, один із захисників повідомив, що перед підготовчим засіданням звернувся до Апеляційної палати ВАКС із клопотанням про зміну підсудності справи. Ідеться про бажання одного з обвинувачених, а саме сина Тетяни Крупи Олександра, спробувати перенести розгляд справи з антикорупційного суду до іншої судової інстанції. Поки немає кінцевого рішення апеляції, адвокат просив суддю Коваленка відкласти підготовче засідання. Однак той відмовив. Цей факт теж став підставою для заяви про відвід судді.

25 вересня заяву про відвід розглянула суддя ВАКС Оксана Гуцал. Оскільки клопотання про відвід не було задоволено, то за розгляд обвинувального акту знову береться суддя Денис Коваленко.

Додамо, що на сьогоднішнє засідання не прибули обвинувачені Тетяна Крупа, Володимир Крупа та Олександр Крупа. Як стало відомо, вони просили провести розгляд без їхньої участі та довірили представляти свої інтереси адвокатам. Також проігнорував засідання прокурор САП.

Раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох членів родини. За версією слідства, протягом 2020-2024 років Тетяна Крупа незаконно збагатилася приблизно на 160 млн грн. НАБУ стверджує, що до схеми вона залучила чоловіка та сина.

Частину коштів, як вважає слідство, Крупа легалізувала через фіктивний продаж нерухомості. Надалі за сприяння чоловіка гроші вивезли за кордон та розмістили на рахунках в іноземних банках. Йдеться про період, коли Крупа очолювала комунальний заклад охорони здоров'я «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та була депутаткою Хмельницької обласної ради.

Окреме кримінальне провадження стосується невістки Крупи Катерини. Суд розглядає обвинувальний акт щодо неї за статтею про декларування недостовірних відомостей. За даними Державного бюро розслідувань, колишня посадовиця Міністерства юстиції не задекларувала $540 тис. на рахунку в австрійському банку.

Нагадаємо, справа Тетяни Крупи набула розголосу восени 2024 року. 4 жовтня ДБР повідомило про викриття тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці виявили майже $6 млн готівкою у різних валютах, а також медичні документи та списки з прізвищами й діагнозами.

5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.

Читайте також:

Теги: прокурор Вищий антикорупційний суд Тетяна Крупа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Адвокати Крупи намагалися «знести» суддю ВАКС: що з цього вийшло
Адвокати Крупи намагалися «знести» суддю ВАКС: що з цього вийшло
Суд затвердив угоду у справі Пашинського: держава отримає понад 1 млрд грн
Суд затвердив угоду у справі Пашинського: держава отримає понад 1 млрд грн
СБУ затримала на Волині спільницю окупантів, яка три роки була в розшуку
СБУ затримала на Волині спільницю окупантів, яка три роки була в розшуку
Масова загибель риби у річці на Тернопільщині: відкрито кримінальну справу
Масова загибель риби у річці на Тернопільщині: відкрито кримінальну справу
Скандальний екссуддя Богдан Львов отримав підозру
Скандальний екссуддя Богдан Львов отримав підозру
Наркотики в авто екскомбата «Маґури»: затримано нового фігуранта схеми
Наркотики в авто екскомбата «Маґури»: затримано нового фігуранта схеми

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
51K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua