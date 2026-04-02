Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Арештована яхта Royal Romance Медведчука готується до продажу

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Яхта Royal Romance
фото: yachtharbour.com

Агентство з повернення та управління активами розпочинає практичний етап реалізації арештованої яхти Royal Romance

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перейшло до фінального етапу – практичної підготовки до реалізації 92-метрової яхти Royal Romance, що належала підозрюваному у держзраді колишньому народному депутату і куму Путіна Віктору Медведчуку. Це стане першим в історії випадком продажу арештованого за кордоном активу на користь державного бюджету України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Агентство з повернення та управління активами.

Повідомляється, що усі юридичні перепони, які роками гальмували процес у Хорватії, подолано. Офіс Генерального прокурора завершив досудове розслідування та передав обвинувальний акт до суду. Це дозволило розблокувати механізм міжнародної реалізації майна.

«Яхту Royal Romance, яка перебуває під юрисдикцією Республіки Хорватія, на підставі ухвали слідчого судді передано в управління ARMA з метою її подальшого продажу», – йдеться в повідомленні Агентства з повернення та управління активами.

Арештована яхта Royal Romance Медведчука готується до продажу фото 1
фото з відкритих джерел

Також, як повідомляє Агентство, триває підготовка до оцінки яхти, визначення моделі продажу та забезпечення прозорої процедури реалізації через публічні механізми.

«Кейс Royal Romance перебуває на етапі практичної реалізації чіткої дорожньої карти – від визнання рішення українського суду до продажу активу та зарахування коштів на державні рахунки з подальшим їх розподілом між юрисдикціями», – наголошують в АРМА.

В Агенції також зазначають, що ця справа супроводжується посиленим процесуальним опором зі сторони, пов'язаної з Віктором Медведчуком.

«Зокрема, це включає спроби затягування процедур та використання всіх можливих правових інструментів для блокування ходу справи», – додали в Агентстві з повернення та управління активами.

Зауважимо, Агентство з повернення та управління активами розпочало процес продажу арештованої яхти Медведчука Royal Romance у березні 2024 року. Це перший у практиці Агентства та загалом в історії України випадок реалізації заарештованого активу за кордоном.

У 2024 році яхта змінила прописку з іноземної на українську. Тепер на ній майорить синьо-жовтий прапор, що дозволяє Україні законно її продавати.

Що відомо про яхту Медведчука 

Віктор Медведчук придбав яхту у 2015 році. Однак перші відомості про неї в декларації політика з’явилися лише через 4 роки (у 2019 році). Тоді в декларацію вніс компанію Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром якої була його дружина Оксана Марченко. 

Арештована яхта Royal Romance Медведчука готується до продажу фото 2
фото з відкритих джерел
  • Оціночна вартість: близько €200 млн;
  • Локація: судно перебуває під охороною в порту міста Трогір (Хорватія);
  • Місткість: розрахована на 14 гостей та 22 члени екіпажу.
  • Статус: яхта офіційно отримала право ходити під державним прапором України, що закріпило її перебування під українською юрисдикцією.

Паралельно з підготовкою до продажу головного активу Медведчука, українське Агентство з розшуку та менеджменту активів розгорнуло масштабну міжнародну операцію щодо ще одного судна – яхти Amore Mio, яку пов’язують з найближчим оточенням екснардепа.

Арештована яхта Royal Romance Медведчука готується до продажу фото 3
фото з відкритих джерел

З цією метою АРМА залучило широку мережу міжнародних партнерів, зокрема Інтерпол, Європол, Міжнародну морську організацію, а також компетентні органи низки держав. Тепер переміщення Amore Mio моніториться спецслужбами по всьому світу в режимі реального часу. Будь-яка спроба зайти в цивілізований порт завершиться для судна негайною зупинкою.

«Навіть у ситуаціях , коли актив ефективно прихований, міжнародна співпраця дозволяє розробити ефективні механізми його відстеження та повернення в правове поле», – зазначають в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

«Главком» писав, що російська компанія, засновницею якої є фірма дружини Віктора Медведчука, а керує його донька Дарья, володіє чотирма земельними ділянками та величезним будинком в елітному котеджному поселенні на Рубльовці під Москвою. Зазначається, що маєток записаний на російську компанію «Алмирида Инвестментс». Нею з лютого 2026 року володіє АО «Ренессанс» (його власниця – колишня українська телеведуча Оксана Марченко). Генеральною директоркою «Алмирида Инвестментс» є 21-річна Дарья Марченко – донька Віктора Медведчука і похресниця російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: Віктор Медведчук АРМА майно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua