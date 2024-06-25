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Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
фото: скріншот з відео

Миколі Тищенку наділи електронний браслет о 22:30

Київський Печерський районний суд у вівторок, 25 червня, обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, за яким він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. У мережі з'явилося відео, яке демонструє, що Тищенко проігнорував рішення суду. 

Соцмережами шириться відео, на якому Микола Тищенко святкує домашній арешт у пʼятизірковому готелі Києва Hyatt.

Згодом з'явилася інформація, що підозрюваному нардепу Миколі Тищенку наділи електронний браслет о 22:30. Тобто після вечері в готелі він вирушив додому.

Нагадаємо, що Київський Печерський районний суд у вівторок, 25 червня, обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За рішенням суду Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Раніше, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко раніше вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: суд арешт готель Микола Тищенко

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